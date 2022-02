ANCER lamenta débil crecimiento económico del 3% estimado para este año

Empresarios integrantes de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales (ANCER) lamentaron el escaso crecimiento económico que se proyecta alcanzar para este 2022.

El cual se estima que sea entre el 2 y 3%, pese a los pronósticos de la federación de alcanzar el 4%, señaló el presidente de dicho organismo, José Manuel Urreta Ortega.

En este sentido, consideró que México requiere de manera urgente un mayor crecimiento que permita avivar el dinamismo económico, con acciones congruentes y que le den certidumbre a las inversiones nacionales y extranjeras.

Lo cual, al momento no se ha percibido, pues no se han respetado los acuerdos signados por la misma federación y ha sido esta misma, la que los ha desconocido, generando inestabilidad.

“Es un crecimiento muy bajo, después de venir de un -8, o sea, no nos perdamos y el gobierno dijo que íbamos a crecer un 4%, no lo creemos, pero, sobre todo, sea el 3, sea el 4 o el 5% no es el crecimiento que México necesita, requerimos un mayor crecimiento, necesitamos congruencia en el gobierno, que haga acciones que regresen la confianza de los empresarios, de los inversionistas internacionales, los nacionales”.

“Que haya un verdadero estado de derecho, que haya congruencia entre el discurso y la acción, pues no la hay”, aseveró el líder empresarial.

Al respecto, el presidente de ANCER hizo un llamado a la federación para que separe los temas económicos con los políticos y se enfoque con compromiso a resolver el problema de pobreza extrema que viven entidades de la república como Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Veracruz, antes que dar asilo y empleo a personas de otras naciones, pues consideró que primero se deben satisfacer las necesidades de las y los mexicanos.

Añadió que hay decisiones gubernamentales que influyen en los proyectos que el empresariado pueda hacer, ya que este es facilitador y administra la riqueza que este sector de la población genera para el país a través de sus impuestos.

“Nosotros lo hemos externado. Yo por eso siempre he dicho que, primero los pobres de México. A veces no entendemos algunas decisiones del gobierno federal, en el cual, dicen que le van a dar trabajo a no sé cuántos miles de haitianos y cuando volteamos y vemos municipios del estado de Oaxaca, de Veracruz, en pobreza extrema, entonces, son cosas que no entendemos”.

“Muchas de ellas tienen un fondo político también, nosotros los empresarios en ese tema no nos metemos, lo que sí nos hemos cansado de decir es no mezclar lo económico con lo político (..) Yo no sé qué andamos haciendo desviando nuestra atención, nuestros recursos, nuestra energía en gente totalmente externa”, dijo en entrevista.

Urreta Ortega aseguró que las diversas cúpulas empresariales ya lo han externado en diversas ocasiones sobre hacer de lado los intereses políticos, ya que es momento en que las autoridades de este país recompongan el rumbo y dejen de lado decisiones que no están llevado a nada.

“Eso no funciona y no funcionará nunca. Necesitamos que los gobiernos, que los partidos entiendan que nuestro único partido es México, que necesitamos trabajar todos de común acuerdo para sacar a México adelante”, finalizó.

