Ana Paulina, la joven reportada como desaparecida, asegura estar bien.

Desde el mediodía de hoy, 22 de octubre, se difundió en redes sociales una imagen de Ana Paulina López Del Barrio. Acompañada de un texto en el que se le reportaba como desaparecida, acompañada con el teléfono autoridades policiales. No obstante, un par de horas después, la susodicha aseguró encontrarse bien a través de su cuenta de Instagram.

Concretamente en 3 historias de Instagram, la joven explicó que se encuentra sana. Jamás hubo un plagio ni se vio en riesgo su salud, como aseguraba la imagen. Que abandonó su hogar por diferencias con su madre.

Durante la tarde de hoy, 22 de octubre redes sociales fueron inundadas con el rostro de una joven veracruzana llamada Ana Paulina López Del Barrio. Esta última tiene 19 años y habita en Lomas Residencial de la Riviera Veracruzana.

Fue la señora Griselda, madre de Paulina, quien difundió en Facebook la imagen de arriba. Donde claramente se puede leer que la en ese entonces presunta desaparecida, necesita atención médica constante. Al respecto y con una voz temblorosa, la joven respondió con su versión de los hechos desde una historia de Instagram.

“Creo que ya todos se enteraron. Me fui de mi casa porque si, tengo problemas con mi mamá y así. Mi mamá no me deja salir a muchos lados, no me deja hacer muchas cosas. Yo ya soy mayor de edad, puedo hacer lo que quiera y pues todo eso. Nada, sólo estoy aclarando que estoy bien, no ha pasado nada. lo hice porque quise y ya”.

Puedes consultar la historia durante las próximas 23 horas pulsando aquí.

