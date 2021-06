Pese a las inconformidades que existen entre la iniciativa privada contra los programas sociales impulsados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada federal electa por el distrito IV de Veracruz por la alianza “Juntos Haremos Historia”, Rosa María Hernández Espejo, aseguró que se buscará ampliar los apoyos federales, para las personas más vulnerables.

Rosa María Hernández Espejo.

La entrevistada se refirió a las recientes declaraciones de Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), quien aseguró que los programas sociales, que fueron elevados a rango constitucional en la presente legislatura federal, debieron ser debatidos previamente con los diferentes representantes de la iniciativa privada.

“No podemos esperar menos de estos grupos antagónicos de empresarios que no conocen, no tienen idea del número de población que dejaron los gobiernos neoliberales en extrema pobreza, gente que de verdad comía una vez al día, pero estos grupos no conocen esa realidad porque viven en otra realidad, vivían de los privilegios de los gobiernos corruptos”, comentó.

Agregó que “estos programas sociales no sólo han causado bien, sino han ayudado a muchas familias que en esta pandemia muchas personas se quedaron sin empleo y gracias a los programas sociales ha podido sobrevivir, pero además el objetivo es de bienestar”.

Destacó que por lo menos en Veracruz, un programa social federal está beneficiando a alguna familia.

Existen aproximadamente 2 millones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal y con ese recurso han podido estudiar, comprar medicamentos y buscar otras formas de vida, con la instalación de comercios propios.

Ampliaremos programas sociales de AMLO: Rosa María Hernández

Además de los programas que apoyan el campo, como el de producción para el bienestar, caña y café, pesca, sembrando vida, que apoyan incluso el medio ambiente.

“Nosotros buscaremos que se amplíen los presupuestos para ese tipo de programas, incluso que se amplíen los programas, como el de pensión para personas con discapacidad, que llega desde 0 a los 29 años, a partir de los 29 no tienen este apoyo hasta los 65 años, pero ya es el programa de pensión para el adulto mayor, nosotros vamos a buscar que se amplié hasta los 65 años”, concluyó.

