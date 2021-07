AMPI reporta 6 casos de fraude a dueños de viviendas en lo que va del año

-Alerta a la población sobre falsos abogados

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en esta conurbación reportó que, en lo que va del año, se ha presentado ante estas oficinas al menos seis casos de fraude hacia propietarios de viviendas por parte de personas que se hacen pasar por abogados, a quienes contratan para que les realicen sus trámites de liberación de escrituras o para regularizar inmuebles que quedan intestados, por lo cual alertó a la población a que no se dejen engañar y acudan con profesionales certificados, señaló la presidenta del organismo empresarial, Lizbeth Mora García.

En este sentido, alertó a las y/o los dueños de algún inmueble a acercarse con profesionales inmobiliarios para que cuenten con la garantía necesaria de que no serán víctimas de actos dolosos.

“Fraudes, por ejemplo, me han tocado que han llegado personas a mi oficina a platicarme que por llegar intestados contrataron de los servicios de un abogado para que les hiciera el juicio; y, desgraciadamente, son personas que, al desconocer la ley, le firman un poder a una persona que no conocen y que no tiene sus credenciales bien identificadas y esta persona hace mal uso de la información, del poder. Es muy importante que las personas que recurren a un abogado; sepan que esté certificado dentro del Colegio de Abogados también para que sepan que les va a hacer un trabajo correcto”.

Lizbeth Mora García, presidenta del organismo empresarial

Notarios son los adecuados para hacer estos trámites

Mora García explicó que son los notarios las personas adecuadas para efectuar este tipo de trámites en donde les solicitarán las escrituras, predial, credencial del INE, entre otros documentos. De igual forma, se pueden acercar a organismos como AMPI para que puedan orientarlos pues cuentan con la capacitación adecuada a estos temas.

Asimismo, invitó a las o los propietarios de viviendas para que una vez que concluya con el pago de sus créditos ante INFONAVIT, de manera inmediata realicen la liberación de escrituras y cierren sus operaciones, con la finalidad de prevenir problemas como invasiones o fraudes.

Te puede interesar:

“Que tengan la certeza jurídica en sus manos. Si hay algún familiar que falleció y no dejó testamento es muy importante que hagan un juicio y recuperen la posesión legal de sus inmuebles porque muchas veces al no tenerlo, si hay una invasión, que últimamente ha habido por algunas personas que han llegado del extranjero a Veracruz; si no tenemos los papeles en la mano, no podemos hacer nada para sacar a esa persona que invadió nuestra propiedad.”

AMPI firmó convenio de colaboración tripartita

Por su parte, la líder empresarial dio a conocer que, este viernes, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. sección Veracruz, junto a la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México A.C. sección Veracruz y el colegio veracruzano de Valuadores Profesionales A.C. llevaron a cabo la firma del convenio de colaboración tripartita. Esto con la finalidad de unir esfuerzos para efectuar una capacitación conjunta en beneficio del gremio inmobiliario; que permita dar certeza jurídica a los usuarios y para la promoción de la cultura inmobiliaria en la sociedad veracruzana.

“Para darle la certeza jurídica a todos los usuarios, que tengan acceso a avalúos certificados, con precios mejores que los que hay en el mercado y, por parte de nosotros (AMPI) hacer conferencias, simposium, congresos que puedan llevar la información necesaria a toda la población en cuanto a la vivienda se refiere”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.