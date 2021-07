AMLO terminó ignorando a madres de niños con cáncer en Veracruz  

Las madres de niños y niñas con cáncer se manifestaron esta mañana con la esperanza de que AMLO u otros funcionarios las atendieran, pero fueron ignoradas

Con pancartas en mano, un grupo de madres de niñas y niños con cáncer se instaló esta mañana en la calle Arista y Landero y Coss de esta ciudad para pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les diera una solución definitiva al problema de desabasto de medicamentos oncológicos que afecta cerca de 80 infantes del Hospital Infantil de Veracruz, sin embargo, nadie las atendió.

Ante el temor de una probable recaída en la salud de sus hijas e hijos, quienes permanecen a la espera de fármacos para completar sus quimioterapias; una decena de madres de familia se reunieron en el punto en donde transitaría el convoy presidencial, con la esperanza de hablar con el jefe del Ejecutivo federal y externarle su preocupación y problemática vivida.

Las manifestantes acudieron esta mañana y se instalaron cerca de donde se llevaba a cabo la “Mañanera” de Andrés Manuel López Obrador.

La intención de este grupo de madres de acercarse al mandatario nacional, quien este lunes 26 de julio realizó su tradicional “Mañanera” desde el Museo Naval en el puerto de Veracruz, quedó frustrada, pues ya no fue posible este acercamiento.

Con mensajes como: “Queremos Quimioterapias”, “No es política, ¡¡¡es real!!!”, “AMLO nuestros niños quieren vivir”, entre otras consignas, las mujeres externaron su preocupación ante este panorama y la poca respuesta recibida por parte de las autoridades encargadas.

Al respecto, Yunuet Jazmín Segovia García, madre afectada, expuso que, además de alguna probable recaída por la falta de medicamentos, pues las y los niños no han completado sus quimioterapias, también les preocupa que hay riesgo de contagios de Covid-19 en el área de pediatría, pues un menor dio positivo a la prueba.

Recriminó que había un compromiso de parte de la autoridad federal para que las medicinas arribaran este viernes 23 de julio, sin embargo, hasta este lunes aún no había nada claro en este proceso, por lo que la lucha sigue.

“Nos dijeron que había 500 vincristinas para Veracruz, pero no ha llegado nada. Sabemos que hay un niño que salió positivo a covid y no lo pudieron bajar porque no hay cupo en el área de covid; con esto exponen al personal médico y a los demás niños y más porque no han completado sus cuadros de quimios, porque como no llegan las medicinas no se pueden hacer. Queremos una solución”, manifestó la señora.

Agregó que las únicas quimioterapias que se aplicarían este lunes serán las que se lograron gracias al apoyo de las asociaciones de ayuda, las cuales entregaron medicina a algunas mamás, pero no son todas.

Segovia García recordó que, la semana pasada se reportó el deceso de una niña que agravó su salud debido a la falta de medicamentos, ya que tenía una tumoración en su brazo.

AMLO terminó ignorando a madres de niños con cáncer en Veracruz

Finalmente, la entrevistada aseguró que el próximo miércoles estarán participando en la próxima Mesa de Diálogo en la ciudad de México a las 10:00 de la mañana con autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) a fin de que les expliquen qué está sucediendo.

