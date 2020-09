En entrevista con la prensa local al término del evento que encabezó en el Museo Naval, el mandatario sostuvo que se está llevando a cabo un rescate de estas industrias sin arbitrariedades, en el marco de la ley.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no aumentarán los precios de las gasolinas ni de la energía eléctrica, en tanto la reducción de sus costos se irá realizando poco a poco. “Cuando terminemos de rescatar la industria petrolera y la industria eléctrica que ya las habían entregado prácticamente a particulares y extranjeros”.

AMLO: Rescate de industrias petrolera y eléctrica sin arbitrariedades y en el marco de la ley

Sostuvo que desde que llegó a la presidencia está cumpliendo el compromiso; “porque no soy demagogo, no soy mentiroso como los de antes. Dije que no iba a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz y lo estoy cumpliendo”, subrayó.

Reiteró que se están revisando contratos como el que firmaron para concesionar el puerto de Veracruz, y en ese sentido recordó que luego de ganar la elección en el 2018, cuatro o cinco días después amplían la concesión del puerto de Veracruz a particulares para la operación del puerto a cien años. “Todo eso que hicieron se está revisando porque ya México no es tierra de conquista. México es para los mexicanos y para los extranjeros que quieran venir a invertir sin estar pensando en saquear a México”, advirtió AMLO.

Respondiendo a distancia de varios metros, López Obrador solo admitió dos preguntas de los reporteros que aguardaban detrás de las vallas de protección en el patio central del Museo Naval.

Respecto a la molestia de los marinos mercantes que han expresado su inconformidad por la iniciativa de reforma para que la Marina-Armada de México se haga cargo de la operación de los puertos, AMLO respondió que no se preocupen.

“A los marinos mercantes les va a ir mejor con esta reforma, va haber trabajo para ellos, se les va a tomar en cuenta, siempre han estado marginados desde que se privatizaron los puertos, se les marginó, se acabó con la Marina Mercante; acuérdense que se llegó a tener una buena flota de la Marina Mercante, buque-tanques petroleros, muchos barcos que eran de México, ahora ya todo pertenece a extranjeros. Ese fue el fruto podrido que nos dejó la política neoliberal”, expresó.

Por ello, AMLO reiteró que los marinos mercantes no deben preocuparse, porque ahora los puertos van a estar manejados por la Secretaría de Marina. Y esto no será por instrucción del presidente, sino por decisión propia del secretario de Marina. Aseguró que se les va a tomar en cuenta, se les va a incluir y no se les va relegar como se les tenía en el periodo neoliberal.

