AMLO no ha sido el presidente que hubiéramos querido: Canaco

No ha sido el presidente que nosotros hubiéramos querido, pues es evidente el distanciamiento entre el sector privado y los gobiernos federal y estatal, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur Veracruz), José Antonio Mendoza, en el marco del tercer informe de labores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Empresarios en Veracruz reprueban el ejercicio de su tercer año de gobierno

Añadió que, por este y otros motivos, el gremio empresarial en Veracruz reprobó el ejercicio de su tercer año de gobierno, al considerar que en el mismo sólo se han visto “problemas, problemas y problemas” y un nulo respaldo a la Iniciativa Privada (IP).

Al respecto, el líder empresarial recriminó que por todas partes existen problemas que contraponen el crecimiento económico, aunado a la crisis que se derivó de la pandemia por covid-19, lo cual, no ha permitido salvar la economía.

“Estamos viendo los hechos y ahí sí te puedo decir que no ha sido el presidente que nosotros hubiéramos querido, se ha visto el distanciamiento entre la IP, el gobierno estatal y federal, pareciera que hay una iniciativa privada contra el gobierno. No ha habido apoyo, está todo cerrado. Hay problemas en el SAT, problemas, problemas, problemas, por todos lados, que sólo inhiben el crecimiento económico no sólo de Veracruz sino de México”, dijo en entrevista.

En este tenor, Mendoza García puso un “5” de calificación reprobatoria en este tercer año de ejercicio de la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No podemos dar opinión favorable a las actividades del presidente. Yo diría que le damos un 5 de reprobado, porque esos apoyos que está entregando a las personas necesitadas, en realidad debiera destinarlo a inversiones para que la gente produzca y no estire la mano para recibir dádivas, debemos formar nuestro patrimonio a base del esfuerzo y trabajo”.

AMLO no ha sido el presidente que hubiéramos querido: Canaco

Para concluir, el presidente de Canaco aseguró que, aunque respeta la envestidura del mandatario mexicano “nunca” compraría el libro de la autoría del presidente.

