AMLO: México ya va saliendo de la crisis sanitaria y económica

En su visita a Veracruz, el presidente López Obrador destacó “nos ha llovido sobre mojado, pero México ya va saliendo de la crisis sanitaria y económica”

Consciente de que corre el riesgo de romper la veda electoral, ante la próxima consulta popular y además por la pandemia del covid-19, que no permite las aglomeraciones de personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, arribó a la zona norte del municipio de Veracruz.

En donde encabezó la inauguración de uno de los cuatro parques lineales que se construyó en el fraccionamiento Arboledas, en específico en la calle Paseo de los Bosques.

Durante la apertura de su discurso, López Obrador, dijo “vamos a correr el riesgo porque no debemos de congregarnos, porque todavía no pasa desgraciadamente la pandemia y también no se pueden hacer actos públicos porque hay veda electoral, dentro de ocho días va a haber una consulta y no se pueden dar a conocer reacciones del gobierno, estamos haciendo estas reuniones cerradas, pero lo cierto es que nos estamos viendo y nos estamos escuchando, ojalá y la autoridad electoral comprenda de esta situación, de todas formas no se trasmite ese mensaje por medios oficiales”.

Por ello, pidió que el Instituto Nacional Electoral (INE), sea compresivo, luego de que la difusión de dichos eventos no ha sido transmitida a través de medios oficiales.

Al denominarse “choco-jarocho”, debido a que su padre era veracruzano y su madre tabasqueña, López Obrador, garantizó la permanencia de todos los programas de bienestar, donde citó el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas a nivel universitario y bachillerato.

“Van a continuar todos los programas de bienestar”

En donde se otorgan 2 mil 400 pesos mensuales, la pensión para los adultos mayores, que tuvo un recién incremento del 15 por ciento, niños discapacitados, pescadores y madres solteras. Así como el crédito a la palabra, donde se otorgan apoyos de 25 mil pesos por persona.

“Van a continuar todos los programas de bienestar”, comentó.

El mandatario federal, se dijo comprometido a no solo atender el centro de la ciudad, malecón, la zona hotelera, “sino voltear a ver las colonias de Veracruz, por eso son estas intervenciones urbanas”.

Destacó que el Banco del Bienestar, contará con tres sucursales en el municipio de Veracruz.

Dentro del evento denominado “Acciones de Mejoramiento Urbano en el municipio de Veracruz”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, a México, le ha llovido sobre mojado, tras la fuerte pandemia por el covid-19, que se convirtió de una crisis sanitaria a una económica.

“Por el bien de todos, primero los pobres, nos ha llovido sobre mojado, porque nos pegó muy fuerte la pandemia y esa crisis sanitaria, también se convirtió en una crisis económica, se nos cayó la economía el año pasado, pero ya vamos saliendo, ahora porque se tomaron decisiones oportunas, ya se está vacunando a todo el pueblo, yo voy a cumplir el compromiso que, para el mes de octubre, todos los mayores de 18 años, van a estar vacunados en el país”, comentó.

Te puede interesar:

Sin embargo, México ya está saliendo adelante, tras tomarse acciones oportunas, por parte de la autoridad federal.

Pidió que todos los mexicanos se sigan cuidando y que pese a tener sus dudas, acudan a los módulos a vacunarse.

“Aún es tiempo, hay que vacunarse, porque si protege la vacuna”, comentó.

A pesar de la crisis y la pandemia, no se ha perdido la fe, y sigue habiendo mucha esperanza en el pueblo mexicano.

AMLO: México ya va saliendo de la crisis sanitaria y económica

“Vamos a salir adelante, porque nos estamos recuperando en lo económico, porque estamos aplicando una estrategia muy eficaz, es una formula milagrosa, sencilla de gobernar, es nada más no permitir la corrupción, y no permitir la impunidad”, comentó.

Agregó “se robaban mucho dinero, no tenían llenadera, y eso ya se terminó, vamos a seguir limpiando de corrupción al gobierno de arriba, para abajo, como se barren las escaleras, no queremos ladrones en el gobierno, no queremos que se roben el dinero que es del pueblo, porque el presupuesto no es de los funcionarios, es dinero del pueblo, los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que manejar los recursos con honestidad”.

Pidió a los mexicanos no perder la fe de que se saldrá adelante. Finalizó su discurso diciéndole a los veracruzanos que “les mando un abrazo y amor con amor se paga”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.