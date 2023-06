Inconformes por la colocación de un mercadito de artesanías en la zona del malecón de esta ciudad, los vendedores ambulantes que fueron desalojados de la explanada, hace un año aproximadamente, exigen a las autoridades del Ayuntamiento de Veracruz, que les permita también trabajar en la zona y que no solo favorezca a otros grupos, supuestamente impulsados por la Cámara Nacional del Comercio (Canaco).

José Francisco, aseguró que, por esta situación, representantes de su grupo están negociando con el municipio de Veracruz, para que les permitan trabajar en la zona.

“La lucha es la misma de los comerciantes todo el tiempo, lo único que queremos es trabajar, tenemos el mismo derecho, siempre estamos abiertos al diálogo pacífico, que nos dejen trabajar aquí, aunque sea caminando, viene la Canaco y los ponen, nosotros tenemos el mismo derecho de trabajar”, comentó.

Agregó que “Nosotros no hemos trabajado, luchando por afuera en las playas, caminando por donde se pueda, yo vendo bisutería, hay mucha gente que venden chicharrones, hay mujeres que no pueden caminar”.

Los últimos meses han sido duros y difíciles para los vendedores ambulantes que fueron desalojados, unos con una antigüedad de hasta 40 años.

Ambulantes inconformes con instalación de artesanos en la zona del malecón

Ambulantes inconformes con instalación de artesanos en la zona del malecón

“Es una impotencia porque viene otro grupo ajeno, yo al menos tengo 23 años trabajando, hay otra gente que tiene más de 40 años, imagínense doña Sara que ya está grande, una compañera que no puede caminar y que no le den una opción y viene otro grupo, pues se siente uno impotente, sabemos que no podemos pelear con la autoridad, pero estamos en el dialogo”, comentó.

“De aquí no nos hemos movido y estamos en una lucha pacífica”, comentó.

En total son más de 170 vendedores ambulantes afectados con la prohibición de no trabajar en la zona del malecón.

“Imagínate no te dejan trabajar y viene otro grupo externo a trabajar”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ