El verdadero amor no es solo “sentir bonito”, sino sacrificio y entrega todos los días, como lo hizo Jesús, dijo el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, durante este 14 de febrero, que se celebra el Día del Amor y la Amistad.

“Debemos de ayudar a los demás a reflexionar sobre lo que es el verdadero amor, el verdadero amor no es solamente sentir bonito, sino saber sacrificarte y entregarte al otro, así como lo hizo Jesús con nosotros”, comentó.

El entrevistado dijo que, en la actualidad, las personas no experimentan un amor auténtico, debido a que, si hay desacuerdos, simplemente se desecha.

Amar no es solo “sentir bonito”: Diócesis de Veracruz

Briseño Arch, aseguró que se debe dejar atrás la filosofía de “yo amo siempre y cuando me den a mí”, debido a que no se trata siempre de recibir algo material, sino se debe de tomar en cuenta los detalles espirituales.

“Precisamente porque no se vive un amor auténtico, no se vive ese esfuerzo que hay que hacer todos los días, por conservar ese amor, a veces se piensa que el amor es simplemente sentir lo bonito, yo amo siempre y cuando me den a mí, y el amor supone muchos sacrificios y quien de verdad ama, pues de alguna manera tiene que negarse a sí mismo, para dar a la otra persona, yo creo que esa parte no se ha valorado en nuestra sociedad”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ