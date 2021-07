AMANC: Gobierno sigue sin responder a la demanda de medicina oncológica en Veracruz

Pese a los amparos promovidos, el gobierno federal y estatal sigue sin responder a las madres de menores diagnosticados con cáncer en Veracruz, reconoció la presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), Susana Lara García.

En este sentido, reveló que desde el 2019 que se han presentado retrasos con algunas claves de los fármacos para el tratamiento de niñas y niños con esta enfermedad, la asociación que preside ha brindado apoyo para que la niñez no se retrase en sus quimioterapias; ya que, de lo contrario, su enfermedad podría evolucionar arriesgando sus vidas.

Agregó que, una vez que esto pasa, muchas familias se comunican con AMANC Veracruz; sin embargo, se hace un gran esfuerzo, toda vez que aseguró, los medicamentos se consiguen a un precio muy elevado.

Te puede interesar:

“Desagraciadamente para nosotros es conseguirlo a un precio muy alto. El mercado negro está a todo lo que da. Por ejemplo, un medicamento complementario que cuesta 50 pesos, nosotros lo conseguimos en 250 pesos o está el medicamento de una niña que ya pasó a vigilancia; el medicamento costaba 10 mil y lo conseguimos en 30 mil”, dijo en entrevista.

Madres asisten al INSABI para buscar solución

Igualmente, la activista mencionó que son cerca de siete claves de medicinas que no están llegando y todo parece indicar que el gobierno pretende adquirirlos a menor costo; lo cual retrasa las entregas y mientras tanto, las madres siguen asistiendo al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para tratar de dar solución a este conflicto.

“Es donde se están reuniendo cada semana y los medicamentos no han llegado porque la logística es lenta. Al llegar al país los liberan 15 días después. En la entidad son cinco hospitales de tercer nivel que son los importantes, están: Poza Rica, Veracruz, el CECAN en Xalapa, Coatzacoalcos y Río Blanco y en lo que se desplaza todo. En Coatza dicen que no falta ninguna clave, pero en Veracruz no es así”.

Por este motivo, admitió que existe gran preocupación por parte de las madres de los infantes, pues el período de las quimioterapias es de dos años y medio y, cuando falta una clave, les ocasiona retrasos en los tratamientos, lo que pueden resultar en recaídas, las cuales podrían tener consecuencias fatales.

Aunado a ello, explicó que una gran cantidad de infantes vienen de otros municipios y hay que costear sus pasajes también.

Finalmente, Susana Lara refirió que hay un aproximado de 55 menores recibiendo atención en esta sede; de 126 familias que tienen afiliadas al sistema de AMANC en el estado, de los cuales, el 50% se apoya para la compra de sus fármacos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.