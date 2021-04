AMANC erogará este 2021 más de 1 mdp en pago de transporte de niños

Debido a la pandemia, los gastos por concepto de transporte con que se apoya a los más de 120 menores de edad que atiende la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Veracruz, se incrementaron casi al doble, informó la presidenta de dicha asociación, Susana Lara García, quien agregó que tan sólo en 2020 erogaron para este rubro alrededor de 900 mil pesos y se estima que en este año supere el millón de pesos.

“Se me ha incrementado tremendamente, como se paga el transporte de ida y vuelta del niño y del acompañante, eso se ha venido a incrementar al doble de lo que ya teníamos (…) Por ejemplo, tengo un niño que es de Naranjos, se llama Miguelito. Él me cuesta a mí, 8 mil pesos el puro transporte en el mes, porque con la pandemia ellos están viajando cada semana (…) Estoy hablando de que, si yo me gasté en el año 2020 casi 900 mil pesos de puro transporte, este año va a ser como de 1 millón 200”.

Al respecto recordó que atienden a menores de todo el estado, de municipios como: Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Oluta, Acayucan, entre otros, incluso del vecino estado de Oaxaca, cuyo pasaje mensual supera los 6 mil pesos mensuales por niño.

En este sentido, la activista reconoció que esta tarea no ha sido sencilla, principalmente en este período de pandemia por Covid-19, pues se han dejado de hacer diversas actividades que les permitían obtener recursos para continuar su labor, tales como la Carrera AMANC, en la que ingresaban alrededor de 500 mil pesos, producto de la venta de al menos 2 mil inscripciones.

La presidenta de la asociación dijo que debido a la crisis económica generada por este lapso de confinamiento muchas empresas que contribuían con AMANC dejaron de hacerlo, lo cual, también les afectó.

“Ese dinero no está, hubo empresas que este año no nos apoyaron, o sea, estamos de verdad, viviendo momentos bien difíciles, pero gracias a Dios ahorita con los redondeos, con estos proyectos que nos están favoreciendo, pues vamos a ir saliendo”.

Lara García pidió a las personas a que no dejen de colaborar con los redondeos o llevando sus aportaciones directamente a la sede de la asociación ubicada en la calle Agustín de Iturbide N° 641 de la colonia Ricardo Flores Magón de esta ciudad, en donde se reciben donaciones en especie, como material para reciclar como: PET, HDPE, cartón, papel, archivo muerto; además, de pañales, alimentos no perecederos, artículos de limpieza, entre otros más que sirven para apoyar a las familias a las que asisten.

