Alumnos del ITBoca piden bajar cuotas de inscripción por pandemia

La pandemia del COVID-19 ha agudizado la crisis económica de muchas familias, provocando que el 80 por ciento de los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Boca del Río (ITBOCA) no tengan los recursos para pagar la cuota de inscripción en su totalidad; por ello nuevamente piden que las autoridades escolares autoricen un descuento.

En rueda de prensa, alumnos del ITBOCA, aseguraron que muchos alumnos y sus padres perdieron el empleo y solamente cuentan con efectivo para poder pagar los servicios básicos del hogar y el alimento.

En concreto no tienen suficiente dinero para pagar el total de la cuota escolar que se exige y solicitan que sea reducida a mil 300 pesos, dijo Luis Eslava Hernández, alumno del ITBOCA.

Recordó que el semestre pasado fue autorizado un descuento de mil 600 pesos; sin embargo, la crisis se ha agudizado y ahora solicitan una nueva reducción a mil 300, debido a que ahora se exige el pago de mil 900 pesos.

Se trata de alumnos en su mayoría foráneos que se ven afectados por la pandemia, para poder pagar la nueva inscripción.

Debido a que las clases seguirán siendo en línea y no presenciales, se pide un acercamiento con la dirección del ITBOCA, para poder dialogar al respecto, dijo Jorge Cruz Castillo, alumno del ITBOCA.

“La verdad desconozco el tema de porque este nuevo precio, porque la verdad no nos toma en cuenta para poder saber si vamos a poder pagar, qye lo bajen a mil 300 o mil pesos, el precio de este semestre, porque no vamos a tener clases presenciales y se hace por línea, no vamos a estar en el instituto, donde normalmente se paga entre 2 mil 400 o 2 mil 900, para mantenimiento”, comentó.

A la fecha no se ha tenido ningún acercamiento con la dirección del ITBOCA, para llegar a un acuerdo sobre la reinscripción.

Destacó que al momento la Mesa de la Sociedad de Alumnos esta acéfala desde el pasado 2019, y desde entonces no existe un nuevo representante.

Incluso ya se hizo llegar un documento a la dirección del instituto, para que se convoque a elecciones, donde ya cuenta con la notificación y se está en espera de una respuesta afirmativa o negativa.

