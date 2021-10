Alrededor de 80 menores con cáncer en Veracruz se vacunarán contra el Covid-19: AMANC

De acuerdo con AMANC, alrededor de 80 menores con cáncer en edades de 12 a 17 años serán vacunados contra el Covid-18 en Veracruz

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Veracruz dio a conocer que alrededor de 80 de los 120 menores con padecimiento de cáncer, en edades de 12 a 17 años, que atienden, están próximos a recibir la vacuna contra el covid-19, informó la presidenta de dicha asociación, Susana Lara García.

“Es una base de alrededor de 78 niños que van a recibir la vacuna, los demás son menores de 12 años, entonces, esos no pueden vacunarse”, reveló la activista.

Al respecto, mencionó que, una vez que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, anunciara el pasado mes de septiembre que se inmunizaría a la niñez con enfermedades crónicas, para ellas, representó un gran logro, ya que no tuvieron que recurrir a recursos de amparo para conseguirlo.

“Desde que dieron la noticia, pues nosotros felices porque ya no hay que irse en amparos ni nada y las mamás sabían que ellos no se podían vacunar, pero esta al ser una vacuna ARN mensajero (ARNm) es distinta a ser un virus atenuado, entonces, las que son con virus, ellos no se las pueden aplicar”.

“Pero en este caso, que es otro tipo de vacunas, creadas sin ser parte de virus, sí van a aplicárselas, ya está autorizado y nosotras nos dimos a la tarea de que a partir del día 1° de octubre que ya apareció el registro, que los niños se anotaran”.

La presidenta de AMANC Veracruz comentó que tienen conocimiento que, a partir del 15 de octubre comenzaría la aplicación y se sienten muy contentos por este hecho, toda vez que, el año pasado durante el comienzo de la pandemia, se contagiaron cerca de ocho niños con coronavirus y este 2021, van cuatro infantes contagiados.

