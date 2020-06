Este domingo integrantes de la Asociación “Caninos al Rescate” indicaron que realizarán un segundo rescate de perros abandonados en un islote que se ubica frente al muelle en el municipios de Alvarado.

La integrante, Mayra Castellón sostuvo que desde muy temprano se concentrarán diversas personas y asociaciones que buscan rescatar a los perros, así como diversos animales que han sido abandonados por las personas allí.

Indicaron que la concentración será en lo que han denominado “Isla de los perros” donde también han encontrado gatos y otros animales que son regresados a la ciudad, ante el temor que se puedan ahogar o morir de hambre debido a que las condiciones del islote no son las adecuadas ante su crecimiento de nivel que inunda pequeñas áreas de tierra.

Señalaron que esta tarea no ha sido fácil debido a que los animales se encuentran temerosos, por ello solicitaron el apoyo de más asociaciones protectoras, dirección de Ecología, así como a personas que quieran ser solidarios y colaborar en salvaguardar a los animales.

Castellón resaltó que también es importante que más voluntarios se sumen y recurran con alimento y otros productos de limpieza que servirán para la etapa de recuperación de los animales.

Solicitaron a la población a tener mayor cuidado con los animales durante esta etapa de confinamiento, en no verlos como un arma biológica de propagar el virus del Covid-19, sino a alimentarlos y vacunarlos, así como esterilizarlos para que ya no exista reproducción dentro del hogar en caso de no querer más animales.

También indicó que las personas que acuden pueden adoptar a los animales, donde en el primer rescate algunos ya fueron adoptados otros más se encuentran en un lugar de refugiados esperando a que sean esterilizados o se encuentren en condiciones aptas para poder adoptarlos.

