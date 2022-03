Alertan por venta de carne de caballo y burro en el centro de Veracruz  

Persiste la venta de carne de caballo y burro en el puerto de Veracruz, tablajeros del mercado Hidalgo hacen llamado a las autoridades

Tras haberlo denunciado e informado a las autoridades sanitarias en diversas ocasiones, la venta de carne de equinos en los alrededores del centro de la ciudad sigue presentándose, señaló el tablajero del mercado Hidalgo en la ciudad de Veracruz, Juan Carlos Balcázar Gamboa.

En este sentido, dijo desconocer el motivo por el cual se permite que se siga vendiendo este tipo de productos a la ciudadanía, por lo que pidió la intervención de las autoridades de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o a las que corresponda.

“Obvio y las autoridades sanitarias lo saben y no sé por qué permiten ellos que suceda eso. Son carnes tanto de caballo como carne de burro, pero las autoridades sanitarias saben quiénes la venden, ahora yo no sé con qué fin y afán ellos permitan eso (..) Las autoridades sanitarias saben de todo eso que hay en el centro, pero no quieren poner un remedio”, recriminó en entrevista.

El locatario aclaró que este hecho se da fuera de los mercados ubicados en el centro de la ciudad de Veracruz y se trata de personas particulares quienes comercializan este tipo de productos.

Balcázar Gamboa consideró que las autoridades deberían obligar a quienes venden este tipo de alimentos a que especifiquen de qué clase de carne están ofreciendo y ya será decisión de las y los consumidores si la adquieren, pero con conocimiento de lo que están comprando, de lo contrario, se trata de un engaño.

“En su momento, les hice una mención, ok, van a vender esa carne, que pongan el precio de la carne de res y el de la que no es de res y ya que la gente decida y elija, no que mucha gente compra engañada a un precio más accesible, sí se ahorraron, pero la verdad, no saben que no es carne de res”, expuso el comerciante.

Por este motivo, alertó a la población a que esté atenta y observe qué tipo de carne compra, por lo que, recomendó acercarse a carnicerías del interior de los mercados, pues en ellas está garantizado que comprarán carne de cerdo, pollo y res de calidad.

También, indicó que, si al establecimiento que se acerquen, el costo es notablemente más económico que en los alrededores, pregunten o duden; así también, si el color de la misma es más rojo o su olor y consistencia son diferentes a las comunes.

“El color de la carne que no es de res es diferente a la que sí es y eso se ve en el color y en el olor; tanto se ve diferente como huele diferente y es obvio, cuando llegan a su casa, la guisan, la fríen o la asan, se dan cuenta que no es y es que esa carne (equina) a la hora que la guisan se le hace mucha espuma y suelta un líquido demasiado rojo”.

No obstante, reveló que, en los cursos que les han dado sobre el manejo de alimentos, los mismos tablajeros y otros comerciantes les han preguntado a dichas autoridades si pueden vender de todo y les dicen que sí.

“Los mismos compañeros preguntan y ellos hacen hincapié en que se puede vender de todo. No, ¿cómo se va a poder vender de todo?, o sea, no, no se le puede engañar a la gente”, aseveró el tablajero.

Finamente, Juan Carlos Balcázar comentó que hay lugares en donde venden la carne molida en 49.90 pesos cuando en el resto de las carnicerías está en 85 pesos, la cecina la dan en 90 pesos cuando está en 180 pesos el kilo.

Por lo que, eso puede ser un foco de alerta para evitar que los engañen.

