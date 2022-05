Alertan por fraude en convocatoria de becas Benito Juárez 

Nuevamente la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, alerta a los veracruzanos sobre la existencia de una falsa convocatoria de becas Benito Juárez, dijo su titular Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Entrevistado en el Auditorio Benito Juárez, donde informó sobre el operativo de pago del programa Producción para el Bienestar, Manuel Huerta, delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, pidió a la población estar alerta.

“También me encomendaron los compañeros de becas, porque circuló mucho esta convocatoria, una plataforma a que los que quisieran inscribirse se inscribieran y le ponen que son informantes de bienestar, decirle a la gente que estos informantes de bienestar sabemos que son los viejos del Prospera, los que no quieren abandonar el país, los que quieren seguir perjudicando”, comentó.

Por ello, alertó a la población sobre la difusión de una convocatoria para solicitar beca Benito Juárez, la cual es falsa.

“Entonces decirles que no es oficial, que no es real, que se esperen a la información oficial, vamos a tener en efecto una plataforma para que el que aspire a la beca de Benito Juárez, se inscriba, pero no vamos a tener intermediarios, no hay informantes del bienestar, va a ser muy pronto no se ha informado porque ahorita nada es oficial”, comentó.

Destacó que la intención es desinformar y dicho mensaje apócrifo es enviado a través de las redes sociales.

“Que la gente no se confunda y que no vaya a caer con un maleante de estos”, concluyó.

