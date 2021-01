Alertan por brote de contagios de Covid-19 en la Junta de Conciliación de Boca

Vicente Octavio Pozos alertó sobre brote de contagios de Covid-19 en la Junta de Conciliación de Boca del Río; ponen en riesgo a los empleados y a la gente que acude a diario a ese lugar

Integrantes del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz, encabezados por Vicente Octavio Pozos Marín, alertaron sobre un brote de contagios de Covid-19 en las Juntas Especiales de la Local Número 8, 9 y 10 de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en Boca del Río.

El entrevistado aseguró que están enfermos el presidente de la junta 10, el conciliador de la misma oficina y la oficialía de partes común de las 3 juntas.

Pozos Marín dijo que la situación es grave, pues dichas personas deberían ser enviadas a su casa confinamiento, en lugar de seguirse presentando en las oficinas, pues ponen en riesgo a quienes acuden ahí.

“Lo que trasciende es que varios empleados han mostrado la sintomatología del Covid-19 o algo parecido que quizás no ha de ser tan fuerte, donde no los ha tirado en cama, pero a simple vista se percibe que algo no está bien en su salud, pero en otros casos sí es perceptible el mal estado de salud”, comentó.

Calificó de reprobable que la Secretaría del Trabajo infrinja la ley, cuando es precisamente la dependencia encargada de vigilar, regular y cuidar al trabajador.

“Sus trabajadores los tiene contagiados, por lo que es algo irrisorio”, comentó.

Hizo un llamado a que se garantice la salud del resto de los trabajadores de las juntas y de quienes acuden a dichas oficinas.

