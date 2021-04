Alertan a bañistas sobre mala calidad del agua de las playas de Boca del Río

-Recordó que estamos en medio de una pandemia por el covid-19, y un cuadro de diarrea, podría debilitar aún más el sistema inmunológico y el virus podría atacar con mayor fuerza.

La regiduría de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Boca del Río, alerta a los bañistas sobre la mala calidad del agua de las playas, ante la falta de mantenimiento de las plantas de tratamiento, que ha agudizado la contaminación del mar, dijo el regidor décimo, Carlos Alberto Butron Valenzuela.

El entrevistado aseguró que existen mucha preocupación debido a que los bañistas podrían presentar problemas en el estómago, como diarreas, al quizás absorber un poco del agua de mar.

Recordó que estamos en medio de una pandemia por el covid-19, por lo que un cuadro de diarrea podría debilitar aún más el sistema inmunológico y el virus podría atacar con mayor fuerza.

Regidor décimo, Carlos Alberto Butron Valenzuela.

Carlos Alberto Butrón Valenzuela, regidor décimo encargado de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Boca del Río, lamentó que muchas personas hayan bajado la guardia, solo porque el semáforo epidemiológico sea verde.

Las aguas de Boca del Río no son de la mejor calidad

“El tema de la contaminación de las aguas de Boca del Río y obviamente de Veracruz, no es de la mejor calidad que pudiera ofrecer los municipios; sobre todo porque se continúa con el tema de la contaminación por la falta de mantenimiento por parte de las plantas de tratamiento. Y obviamente la calidad no ha de ser muy buena; además que debemos de recordar que debido a que la temperatura se empieza a elevar, la productividad bacteriana, sobre todo en coliformes fecales aumenta y se corre el riesgo de enfermedades diarreicas. De hecho hay muchas gentes que se han enfermado del estómago precisamente por estos cambios de temperaturas y porque obviamente las bacterias empiezan a reproducirse con más facilidad. Debido a esto es un riesgo que vayan ciudadanos a bañarse, sobre todo los bañistas que vienen de otros municipios”, comentó.

Te puede interesar:

Lamentó que muchas personas hayan olvidado que estamos en tiempo de pandemia y que durante estas vacaciones de Semana Santa no estén utilizando el cubrebocas o respeten la sana distancia.

Explicó que aunque los adultos mayores hayan sido vacunados, deben recibir una segunda dosis para estar totalmente inmunizados, y además que existen otras personas que no se han podido inocular por no ser un sector vulnerable.

“Veo que muchos ciudadanos ya tenían las ansias de llegar a las playas y por lo mismo podríamos tener un rebrote y podríamos caer nuevamente en semáforo rojo”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.