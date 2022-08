Alerta Julen Rementería sobre posible subejercicio en al menos 8 dependencias de Veracruz 

El Senador, Julen Rementería del Puerto, alertó de un probable subejercicio para el año 2022, en al menos 8 dependencias del gobierno del estado.

Tan solo de las que se tienen registros claros están Espacios Educativos, Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), SIOP, Desarrollo Agropecuario, SEDESOL, INVIVIENDA, Secretaría de Salud y el DIF.

“Equivale lo que no ocupado, a la fecha, en este año, en 2022, ya estamos terminando, apenas unos días más terminaremos, ya lo que viene a ser el octavo mes del año, nos quedaron prácticamente 4, y no se han ejercido, faltan por ejercer, 5 mil 754 millones de pesos, ¿de qué estamos hablando?, de que seguramente no alcanzarán a ejercerlos, ¿no sé cuánto de esto?, y la verdad es que es una pena, es una absoluta ineficiencia, inoperancia, ineptitud diría yo por parte del gobierno”, apuntó.

Señaló que el presupuesto anual no se trata de ahorrarlo, sino de invertirlo en las necesidades que tiene la población, en este caso Veracruz.

“No estoy hablando de cosas superfluas, estoy hablando de programas que ayuden a la población, los programas sociales sí, y hay qué aumentarlos, sí, pero no basta con eso, lo que necesitamos hacer es, a través de estos ejercicios en estas distintas dependencias, puedes lograr que haya los estímulos para que la economía sufra menos y pueda avanzar en nuestro estado”, asestó.

Finalmente, dijo que realizarán giras por toda la entidad veracruzana, para inmiscuir a la sociedad en proyectos de beneficio sobre Solvencia Económica, Salud y Seguridad.

Alejandro Ávila / El Dictamen

