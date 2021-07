Alejandro pide ayuda para poder adquirir una costosa prótesis

El próximo lunes 19 de julio del presente año, el joven Alejandro Delfín Sastré, de 15 años de edad y quien padece osteosarcoma (cáncer de hueso) será operado de su pierna para lo cual se requiere reunir más de 170 mil pesos para una prótesis que requerirá para su cirugía y de esta forma salvar su vida y su extremidad, informó el integrante del movimiento Jarochotón, Juan Pablo Aguilar Sandoval.

Al respecto, hizo un llamado a la ciudadanía para que siga colaborando en esta noble causa de reunir fondos suficientes para el menor veracruzano, en donde a la fecha ya casi se alcanza la meta.

“Alex es un niño que también padece cáncer, es un osteosarcoma o cáncer de hueso en su rodilla, él tiene una operación el 19 de julio e iniciamos también la campaña para poder apoyar y juntar los recursos económicos para comprar una prótesis. La ciencia ha avanzado tanto que, en otro momento era: córtale la pierna y se acabó el cáncer, pero ahora no, la prioridad es que su extremidad siga con él”, expuso el activista.

Recordó que la prótesis tiene un costo de 178 mil pesos más IVA, sin embargo, gracias a las gestiones de movimiento Jarochotón, se logró que la empresa no considerara el gravamen, haciendo más fácil alcanzar el objetivo económico.

Aguilar Sandoval explicó que las personas interesadas en hacer sus aportaciones podrán marcar al 2292 786028 o 2294 222296 y ahí se les proporciona la información.

Añadió que como asociación seguirán trabajando conjuntamente para apoyar a las personas que más lo necesitan, especialmente a la niñez, pues aseguró que el cáncer no es sinónimo de muerte, ya que, con voluntad, sí es posible salvar una vida.

“Seguimos luchando, seguimos buscando, seguimos batallando para que los niños tengan sus medicamentos; por ahí la semana pasada hubo un pronunciamiento de que los niños fallecían por la letalidad de la enfermedad y no por la falta de medicamentos. Eso es mentira, el cáncer es curable. Los niños el día de hoy si tienen su tratamiento en tiempo y forma, es curable y tienen una vida normal y plena (…) El cáncer no es una sentencia de muerte, no es una condición de muerte, es como cualquier otra patología que, si no la atiendes en tiempo y forma se puede complicar”.

En este sentido, reveló que actualmente se encuentran haciendo una recopilación de imágenes para crear un vídeo y evidenciar que el cáncer sí es curable si se atiende de manera oportuna, pese a que quienes lo padecieron tengan que permanecer en vigilancia, pues incluso, hoy en día hay pacientes del doctor Sergio Gómez Dorantes, oncólogo pediatra del Hospital Infantil e integrante de este movimiento, que llevan una vida normal.

Alejandro pide ayuda para poder adquirir una costosa prótesis

“Tenemos casos de niñas, pacientes del doctor Sergio que, al día de hoy, son madres de familia, tienen tres hijos, dos hijos, son profesionistas, son deportistas ya a nivel internacional y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy”, finalizó Juan Pablo Aguilar.

