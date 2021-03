Muestra de la valía y el talento femenino veracruzano es Iael Alejandra López Lerma, originaria de este municipio porteño, quien gracias a su esfuerzo y disciplina ha logrado abrirse paso y de manera exitosa como profesionista en el área de Recursos Humanos, entrenadora voluntaria, jefa de familia y próximamente empresaria en este rubro, en el municipio de Florida, en Estados Unidos de Norteamérica, en donde radica actualmente junto con sus dos menores hijos

Ella es licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Villa Rica (ahora Universidad del Valle de México Campus Veracruz) en el año 1999 y quien comienza su carrera en el área de Recursos Humanos (RRHH) en la empresa siderúrgica TenarisTamsa ubicada en el puerto de Veracruz, en donde laboro cinco años para, posteriormente, migrar en el 2007 al vecino país del norte comenzando de cero.

Alejandra López, una veracruzana que triunfa en el extranjero

Ya instalada en dicha localidad norteamericana, con una familia nueva y dos hijos pequeños de 10 y 12 años, se reincorpora en el año 2015 a la fuerza laboral; en una posición clerical en el departamento de Recursos Humanos para una municipalidad en el estado de la Florida.

Tenacidad, disciplina y preparación como base del éxito

A partir de entonces, en casi seis años, ha ocupado distintos cargos empezando desde cargos menores, primero, como asistente de Recursos Humanos, luego como Analista de Personal, Analista de Beneficios y, en las últimas fechas, como Gerente de Beneficios; gracias a sus destrezas de tenacidad, aplicándose para oportunidades promocionales y no darse por vencida al primer no.

Alejandra ha obtenido diferentes certificaciones y especialidades en el área de RRHH y liderazgo en estos seis años, y recientemente, en el mes de febrero del 2021 egresó de la maestría con un Master in Business Administration (MBA) con especialidad en Administración de Recursos Humanos, lo cual, le ha abierto puertas y desarrollo profesional a gran escala.

Alejandra López, una veracruzana que triunfa en el extranjero

“La Tenacidad es importante, pero necesitas estar preparada con educación para cuando la oportunidad se presenta. Las mujeres vinimos equipadas con una fortaleza increíble para dar vida. Usemos esa fortaleza en combinación con tenacidad, constancia y disciplina para alcanzar nuestros sueños y cualquier objetivo que tengamos en mente; para demostrar que podemos ser mamás, empresarias, trabajadoras, atletas, compañeras de vida y lo que sea que nos propongamos; esto para traer un cambio positivo y progreso en nuestro hogar y en nuestra comunidad”, afirma en entrevista para El Decano de la Prensa Nacional.

Madre, profesionista, entrenadora

Con la firme convicción de que nada es imposible para las mujeres, Alejandra combina balanceadamente su vida personal con la profesional, incluso, ha logrado aportar de su tiempo a causas de beneficio social en el deporte pues es entrenadora de CrossFit, pues la salud es parte importante de este desarrollo femenino, sólo “Cambia el sombrero”.

“Soy ama de casa en la mañana, pues tengo que despertarme, arreglar a los chicos para la escuela. Trabajo tiempo completo, tengo que estar a las 8:30 am, así que por lo general las mañanas son un poquito alocadas (…) Me dedico a mi profesión, a Recursos Humanos, también hago un voluntariado en un gimnasio local, entreno un día a la semana, soy entrenadora (…) Después de eso, recojo a los niños de la escuela (…) Hacer tareas, cena (…) volver a ser ama de casa, entonces, te tienes que quitar los sombreros durante el día y ahora que estoy con lo del negocio; entonces son varios sombreros que te tienes que poner y quitar”

Veracruzana que triunfa en el extranjero

El adaptarse a un nuevo país no es sencillo –asegura-, pues lo primero que se debe aceptar es que ya no hay contacto cercano con la familia; también, adaptarse a una lengua distinta que, aunque ella la habla muy bien, suele ser difícil como latina. No obstante, menciona que hay una lucha por el estigma de origen; ya que, aunque muchos ya cuentan con ciudadanía como ella, suele asociárseles con indocumentados.

“Es difícil romper con ese prejuicio y esa predisposición que la gente tiene hacia ti; pero lo que yo hago es sólo trabajar, trabajar y salir adelante, porque no toda la gente es así”.

Otro de los retos a los que se ha enfrentado es que como hispana ha tenido que escalar desde los peldaños más básicos, cuando a atrás personas oriundas de esa nación les es más sencillo obtener el puesto laboral y más en sitios de gobierno; sin embargo, la fórmula es no darse por vencida.

Alejandra López, una veracruzana que triunfa en el extranjero// Alejandra López y la jugadora, entrenadora de baloncesto estadounidense y medallista olímpica, Teresa Edwards.

A la fecha se siente satisfecha por los logros alcanzados, pues cada peldaño fue un desafío, ya que los sistemas organizacionales, legales y profesionales entre México y Estados Unidos son completamente distintos, lo cual, le exigió prepararse cada día más.

“A veces pienso que si me hubiera quedado en México no hubiera logrado lo que he alcanzado por acá, pero me siento satisfecha porque tengo una posición gerencial y de liderazgo ahora”.

Alejandra reconoció que ha sido duro no tener cerca a su familia, pero gracias a las redes sociales, pueden hacer videollamadas y mantener el contacto, aunque el retorno a su lugar de origen está descartado; ya que tiene una vida hecha y en crecimiento junto a sus dos niños, sí viaja de vez en cuando a su querido y entrañado Veracruz.

Estados Unidos y las mujeres latinas

En este sentido, la veracruzana consideró que Estados Unidos sí es un país de oportunidad, no sólo para las mujeres, sino en general con todas las personas que tienen un sueño de crecimiento. Sin embargo, opina que todo es cuestión de voluntad, de adaptarse al sitio que al que arriben y asumirlo como su nuevo hogar; con respeto para poder también ser respetados.

“Creo que es un país de oportunidades para personas que quieran realmente trabajar y salir adelante. A lo mejor parece repetitivo, pero tienes que aprender, tienes que hablar inglés (…) Si estás en otro continente o en otro país, tienes que adaptarte a donde estás; no puedes decir, yo soy mexicana y voy a seguir hablando español porque soy mexicana”.

De la misma manera, explicó es muy común que las madres de familia combinen las tareas del hogar con algún trabajo fuera de casa; por lo que sus pequeños Seth y Sean se han adaptado muy bien a esta dinámica y con su ejemplo, ha mostrado mayor interés por las actividades académicas.

Mensaje de Alejandra López a las mujeres en el marco del Día Internacional de la mujer

Alejandra López exhorta a las mujeres de cualquier nacionalidad a salir adelante pese a las piedras que pudieran encontrar en su camino; con persistencia, con esfuerzo y trabajo, pues cualquier objetivo se puede lograr con disciplina y lucha.

“Sean persistentes, no se den por vencidas. Es difícil, porque en el mundo corporativo, en las empresas y en el gobierno, todavía es un mundo predominantemente gobernado por hombres; hay disparidad en los salarios, aquí también se ve eso, va a haber muchos obstáculos; pero no te des por vencida si tienes una meta, tienes que seguir trabajando. Simplemente mantenerse ahí. Sí se puede”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.