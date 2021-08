-Proyecto innovador que armoniza con el medio ambiente

Apasionada con su profesión y fielmente comprometida con el entorno, Alejandra Diez Olavarrieta, licenciada en Ciencias de la Información y Master en Marketing Digital por la Escuela de Negocios ESIC, es una talentosa veracruzana que se encuentra triunfando en el extranjero con su proyecto de ropa “free·by·ale“, nombre de su marca.

Instalada en Madrid, España, desde hace 15 años, Ale presenta a las y los lectores de El Dictamen su atractiva y vanguardista línea de ropa que viene a revolucionar el mundo de la moda.

“Me considero entusiasta por vocación y actualmente también emprendedora de profesión. Mi marca: free·by·ale. Antes de esto trabajado en muchos sitios. He pasado por muchas etapas, picos y valles durante periodos más o menos largos. Sinceramente pienso que las personas somos creencias. Gracias a lo que creo es lo que soy y en lo que me voy convirtiendo. Creo que somos el resultado de nuestra propia evolución”

Busca un fin positivo más que económico

Todos los materiales de sus prendas son naturales, reciclados y/o biodegradables. Los materiales que utiliza principalmente son de: algodón orgánico 100%, bambú y tencel y/o modal (tejido proveniente de la madera de haya austriaca).

Ale comenta que todo empezó como producto de la casualidad, motivada por el cambio; haciendo lo que más le gusta, por lo que aprovechando esta inquietud de crecer, pero de manera sostenible, piensa e investiga en un proyecto greenwashing.

“Y de repente me encontré sentada en el ordenador investigando más sobre el tema. Tenía en mi cabeza la idea de emprender, la idea de lanzar algo mío y que todo el esfuerzo que estaba poniendo en los proyectos en los que trabajaba en esos momentos fueran destinados a algo mucho más útil y directo. (…) Cada día que pasaba y que investigaba más sobre el tema, más me ‘enganchaba’; más ganas me daban de pertenecer a ese mundo sostenible y de hacer algo con un fin positivo más que económico”, afirma Ale.

Tras un análisis, en el mes de octubre del 2019 la marca se convierte en una realidad; sin imaginar que se aparecería la pandemia por covid-19 y que se tendrían que enfrentar sus consecuencias.

Narra que los elementos que identifican este proyecto son: respeto, autenticidad, igualdad, simplicidad, frescura y calidad, pero sobre todo pasión y propósito.

El concepto de Ale Diez

La palabra free con su significado literal (libre, libertad) dice mucho y la relaciona con la capacidad de dar rienda suelta a las ideas, al potencial; de que todo lo que una persona se proponga y que mientras más difícil sea el camino mayor será la recompensa

“Mientras que lo hagas por ti misma y porque quieres, porque tienes pleno convencimiento de lo que haces. No se trata de SER libre -todos lo somos- sino de SENTIRTE libre”, expresó la entrevistada.

Resaltó que las citas e imágenes contenidas en las prendas impactan con mucha fuerza y pretenden en todo momento trasmitir esa sensación de libertad, que permitan a quien las visten sentirlas y vivirlas.

Considera que sus diseños nacen según cada momento, pues en ocasiones influyen más los colores, en ocasiones los animales y, en otras, los sentimientos.

Agregó que la marca se conforma especialmente de camisetas porque consideramos que son “el básico” para el guardarropa; aunque también incluyen prendas tipo sudaderas aunque en menor medida.

Sus colecciones son completamente versátiles y pueden ser utilizadas en cualquier época del año y sus diseños difícilmente pasan de moda; por ello son pequeñas y se adaptan a lo que el mercado demanda para evitar residuos y sobreproducciones.

Son muy cómodas y prácticas, toda vez que se pretende que cada indumentaria se pueda combinar con cualquier cosa independientemente del evento, pues es muy sencillo combinar una camiseta con traje de chaqueta, con vaqueros, con deportivas, con tacones y en todos los looks imaginables, siempre con el elemento principal de la camiseta sostenible con diseño exclusivo de free·by·ale.

Compromiso social y con el entorno

Ale Diez destacó que esta marca se ha diferenciado por esa cadena de valor e identidad dentro de cada producto y cuando se crea cada prenda y piensan que ese mensaje debería ser de conciencia y empatía porque los recursos del planeta no son eternos. El impacto que la industria de la moda podría ser positivo o negativo si no se utiliza con cautela; por ello se tiene que empezar a actuar desde ya en pro de las próximas generaciones.

“Nuestro objetivo no es que el mundo de la moda ‘desaparezca’, lo que queremos es que nuestro mundo de la moda sea mucho mejor”.

A pesar de ser una marca muy nueva y pequeña y de haber enfrentado momentos muy difíciles, no desisten; por el contrario, han aprendido mucho y ese aprendizaje personal y profesional es lo que utilizan para avanzar, hacerse más fuertes y seguir trabajando en nuevos diseños a fin de extenderse cada vez más.

Ale considera que en un tiempo no muy lejano la marca pueda posicionarse fuertemente en el mercado, seguir contribuyendo a la reducción de la huella de carbono en el mundo de la moda, seguir creando diseños que contribuyan a lanzar mensajes positivos y generar sinergias que ayuden a la sociedad mundial.

¿Es una empresa mexicana hecha por una mujer mexicana-veracruzana?

“Sí, al 100%. A pesar de haber nacido en Madrid, con materiales locales y europeos, puedo decir que es una marca orgullosamente veracruzana“.

¿Con este proyecto qué mensaje se le quiere dar a las mujeres?

“Que si tienen algún deseo, sueño o proyecto en mente, definitivamente merece la pena perseguirlo e intentarlo. Nadie asegura que vaya a ser un éxito, pero lo que sí es seguro es que vas a aprender muchísimo de ello y eso es lo más gratificante.

“En el camino me he encontrado a muchísimas mujeres que están en el mundo del emprendimiento y que con mucho esfuerzo y trabajo han sacado adelante sus proyectos y, además, de que me han animado a seguir en el camino, me han ofrecido su ayuda y experiencia para avanzar. ¡No somos una competencia, somos un apoyo!”

Finalmente, Alejandra Diez considera que los cambios son buenos, aunque estos no puedan darse tan rápido como se quiera; sin embargo, opina que cada acción por muy pequeña que esta sea, puede generar un gran impacto en este planeta.

“No soy una persona de extremos, no tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo de un día, para otro ni al 100%; pero si empezamos con acciones pequeñas, entre todos podemos conseguir grandes cambios. El calentamiento global no es gratuito y el futuro está en nuestras manos”, concluyó.

