Alcalde electo de Medellín alista denuncias contra Polo Deschamps

Una vez que entre en funciones la próxima administración de Medellín de Bravo, se interpondrán las denuncias correspondientes en contra de Hipólito Deschamps Espino Barro, así como de quienes resulten responsables del presunto daño patrimonial a ese ayuntamiento, advirtió el alcalde electo, Marcos Isleño Andrade.

“Vamos a proceder en contra de quien sea responsable; obviamente, la comisión de Hacienda, no solamente del alcalde, la síndica del ayuntamiento y el regidor de Hacienda”, afirmó en entrevista.

En este tenor, reconoció que, las áreas con más afectadas son: Tesorería Municipal y la dirección de Obras Públicas, por lo que, a pesar de que aún no se realizan auditorías formales al municipio de Medellín de Bravo, la estimación de deuda acumulada de ese cabildo a proveedores asciende a casi 50 millones de pesos.

Comentó que hay información de que esta municipalidad adeuda más de 40 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los tres años de administración, 10 millones de pesos más con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), así como con contratistas, despidos de trabajadores y con el ya sabido problema de los camiones recolectores de basura, pero será una vez que la nueva comuna entre en funciones cuando puedan conocer con exactitud en torno a estos débitos, pues al momento, no ha tenido respuesta favorable de la actual administración.

“Creemos que el alcalde está tratando de retrasar todo el proceso, no ha dado respuesta, pero es de dominio público que hay un destrozo financiero. Se habla de un robo en Tesorería, el tema más visible es el de la recolección de basura que, sin duda, es por problemas de solvencia económica, hasta que entremos a revisar los números tendremos la certeza y la información oficial. No tenemos el dato exacto porque no nos hemos metido como tal, pero de los que se han escuchado, estamos hablando de 40-50 millones de pesos, de proveedores diversos: de contratistas, entre otros”, expuso el edil electo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Igualmente, adelantó que una vez que tome el cargo de manera formal todo el cabildo, se aplicarán las auditorías necesarias para identificar si existen irregularidades en las áreas.

Aunado a ello, reveló que persisten las quejas, dado que hay un adeudo de varias quincenas vencidas a más de 150 empleados de confianza y, a la fecha, no les han resuelto este problema, incluso, a los únicos que les han pagado son a las y los trabajadores sindicalizados.

Alcalde electo de Medellín alista denuncias contra Polo Deschamps

Por este motivo, Isleño Andrade indicó que comenzarán la nueva administración con una dieta financiera rigurosa, ajustando la plantilla laboral y optimizando los recursos, no obstante, consideró que el municipio de Medellín está prácticamente “destrozado” ante lo poco que han podido percatarse.

“En el balance, hay una administración destrozada y tenemos que trabajar muy duro para enderezar el barco”, finalizó Marcos Isleño.

