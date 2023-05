Los espacios que se rentan a través de la plataforma Airbnb solo pagan impuestos a la aplicación y no a los municipios y estado, confirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Veracruz, Edi Alberto Martínez Tejeda.

“Eso que se dice que no pagan impuestos, todos pagan impuestos, automáticamente la plataforma le retira (…) Obviamente los de plataforma, a eso me refiero, sí se pagan los impuestos, se retiene, obviamente la misma plataforma te retiene el impuesto y automáticamente todos pagan impuestos. Además generan, son una importante generación de empleos, hay una derrama económica muy interesante en ellos, o sea todo lo que generan”.

El pasado 26 de abril de este año, la alcaldesa porteña, Patricia Lobeira Rodríguez, aseguró que buscarán regularizar el hospedaje a través de la plataforma Airbnb.

Al tiempo que reconoció que esté servicio representa una competencia desleal con los empresarios hoteleros, además de que se comprometió a supervisar temas de seguridad en favor de los vecinos que viven alrededor de los departamentos en renta.

Airbnb no paga impuestos: CANACO Veracruz

Al respecto, el presidente de CANACO Veracruz, aseguró estar a favor de La regulación de los Airbnb en Veracruz; aunque también admitió que los mismos hoteleros se anuncian en la plataforma.

“Consideramos que la verdad, creo que es necesario, sí es necesario, tenemos que recordar algo, algo que de repente me causa un poquito de controversia, sin entrar en polémica, porque vemos al sector hotelero muy preocupado por los temas de Airbnb, cuando también ellos anuncian en Airbnb, vemos hoteles que ahí se anuncian, entonces no entendemos bien esa postura, pero al final como Airbnb, los que están en ese negocio, no creo que tenga ningún tipo de problema porque se pongan reglas y, creo que todos debieran estar regularizados. Estamos a favor de ellos nosotros, no estamos en contra, estamos a favor”.

