Con un colorido desfile por la avenida Independencia del centro histórico porteño, este jueves asociaciones de comparsas, batucadas, ex reyes, cortes reales LGBTTIQ+, taxistas, músicos, sonideros y otras agrupaciones que participan en el Carnaval de Veracruz pidieron a las autoridades del municipio de Veracruz que se lleve a cabo la edición 2022 de esta magna festividad.

En el trayecto, secretario del sindicato de Músicos, Artistas y Danzantes en el estado de Veracruz y representante de la Asociación de Líderes Autónomos del Estado, Jaime León Perea, manifestó que este movimiento representa un “grito de urgencia” para las autoridades responsables ante el riesgo de que los festejos del Rey Momo no se lleven a cabo.

Añadió que muchos carnavales en el país y el mundo se están reactivando y no sucede lo mismo en el puerto de Veracruz.

De la misma manera, comentó que esta fiesta es la más emblemática del pueblo jarocho y del país y genera una importante derrama económica para los diversos sectores que participan de manera directa o indirecta en ella.

“Las condiciones son adecuadas, sabemos que alrededor del mundo todos los carnavales están activados, no vamos muy lejos, el carnaval de Cardel también ya está activado y por qué aquí no. Es cuestión de voluntad”.

El líder de los músicos advirtió que de no obtener una respuesta seguirán las manifestaciones, por lo que al llegar al zócalo de Veracruz se encontró con el presidente del comité del Carnaval de Veracruz, Luis Antonio “El Pollo” Pérez Fraga, a quien le leyó sus peticiones.

Agrupaciones protestan para exigir que se realice el Carnaval de Veracruz 2022

En este marco, el ex rey del Carnaval de los 500 años, Víctor Morales Azamar “Buchaca I”, respaldó la propuesta de que los próximos festejos del carnestolendo se realicen presencialmente y exhortó al gobierno de Veracruz a que apoye al Carnaval.

Asimismo, el líder de taxistas, Víctor Mendoza Segovia, solicitó que las agrupaciones fueran atendidas por el alcalde de Veracruz para que les explique el motivo por el cual no se podría efectuar la fiesta y cuestionó el destino de los recursos que no se aplicaron para el Carnaval 2021.

“Si realmente, el señor alcalde quiere, que responda él respecto al carnaval ¿por qué no se va a hacer? Este año 2021 no se hizo, ¿a dónde está ese dinero?”, aseveró en el uso de la voz.

En tanto, el presidente del comité organizador explicó que, en su momento el munícipe informó públicamente que ese dinero se destinó a la realización de obra pública para la ciudad, pues la pasada edición se llevó a cabo de manera virtual.

Te puede interesar:

Incluso, destacó que todo lo relacionado con el manejo de los recursos del Carnaval de Veracruz se pueden consultar en los sitios: https://informacionfinanciera.veracruzmunicipio.gob.mx/carnaval/ y https://www.tm.org.mx/dlr-carnavaldeveracruz2020/

Además, el mismo director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, reconoció a esta festividad como ejemplo de rendición de cuentas.

De la misma manera, “El Pollo” aseguró que tanto el alcalde en funciones, como la alcaldesa electa tienen todo el interés por realizar el carnaval, sin embargo, por el momento no cuentan con los recursos.

Piden que se cambie de fecha hasta mayo

En tanto, la representante de los Graderos del Puerto de Veracruz, Celia Hernández Zárate, comentó que, si el argumento de las autoridades locales es la falta del recurso, ellos están dispuestos a que se aplacen los festejos hasta mayo, cuando ya les hayan llegado los fondos e incluso, no tengan tantos problemas de suspensión de algún día debido a malas condiciones del clima.

Además, la niñez ya esté vacunada contra el coronavirus, motivo por lo cual, no debe haber negativa para que se realicen las fiestas carnestolendas.

“La fiesta puede re agendarse si es cuestión de tiempo como ellos están diciendo porque las participaciones federales para la próxima alcaldesa están para marzo o abril, podemos agendarla para mayo porque ya tenemos muchos carnavales, en febrero o mayo que nos azota el mal tiempo y lo que queremos es una reactivación económica, con derrama económica efectiva, no queremos suspensión de desfiles”.

En torno a la negativa del gobernador Cuitláhuac García de no apoyar económicamente al carnaval, la manifestante argumentó que, no se pueden detener por este motivo, pues el Carnaval 2020 se hizo sin el apoyo estatal.

“Lo que creo que piensa toda la ciudadanía, cuando no hay participación, no hay voluntades, se traduce en hechos para que yo pueda apoyar, si no ven hechos, cómo pueden seguir aportando”.

Finalmente, congregados en el zócalo de Veracruz, el presidente del comité del Carnaval les notificó que el próximo martes 16 de noviembre se reunirá con los representantes para informarles qué procede con este magno evento.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.