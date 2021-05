Advierten voto de castigo contra el PRI ante imposición de regidores

Al grito de “las bases se respetan”, mujeres que militan en el Partido Revolucionario Institucional por más de 16 años advirtieron un voto de castigo contra el PRI; lo anterior ante la imposición de regidores por parte de la diputada federal Anilú Ingram y Marlon Ramírez, dirigente estatal del PRI.

“Anilú y Marlon Ramírez, así como Carlos Troncoso, no nos representan. No vamos a permitir que después de que ellos van de plurinominales en la uno y en la dos, todavía quieran poner a sus carga maletas de regidores; aquí no es el juego de la “PRIrinola”, aquí el juego es de ellos, aquí somos todos”, comentó.

En rueda de prensa, Rosa Aurora Cazarín, presidenta seccional del PRI en Veracruz, aseguró que dentro de las negociaciones se intenta imponer a Vanessa Castro y Carlos Troncoso en la lista de regidores de la planilla de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien posiblemente será el candidato a la alcaldía de Veracruz, por la alianza “Veracruz Va”.

“El mensaje es a Miguel Ángel Yunes Márquez y Alejando Moreno Cárdenas, dirigente del PRI Nacional, no vamos a trabajar si siguen tratando de imponer a Vanesa Castro y Carlos Troncoso en la regiduría; no vamos a trabajar si siguen negociando con Anilú, no queremos intermediarios, nos buscan o se joden”, comentó.

Detalló que tanto Anilú Ingram como Marlon Ramírez intentan negociar las bases de PRI a cambio de posiciones políticas dentro de un desayuno que supuestamente sostuvo esta mañana con Miguel Ángel Yunes Márquez.

Anilú los ha abandonado, aseguran

Le recordaron que Anilú Ingram, es quien es gracias a la militancia del PRI, y prácticamente los ha abandonado y traicionado; incluso durante la crisis económica que ha provocado la pandemia del covid-19.

“Ellos no traen nada, no tienen nada que ofrecerle a Miguel Ángel Yunes Márquez, que se dé cuenta que lo único que quieren venderle son espejitos, sino voto de castigo al PRI, nos vamos de brazos caídos y quedamos libres, votaríamos por el PAN, pero primero que se siente con nosotros Miguel”, comentó.

Sentenciaron que “aquí fácil se les van a ir los votos de al menos las primeras dos regidurías, se lo aseguraron, voto duro se le va”.

Recordar que los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) concretaron su alianza para ir juntos en los 30 distritos electorales de la entidad, así como en más de 70 de las 212 alcaldías que estarán en juego el próximo 6 de junio.

