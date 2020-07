Advierte Ayuntamiento de Veracruz, dejará de recibir 170 mdp. La pandemia del Covid-19, ha generado una crisis económica compleja en la ciudad.

El alcalde porteño, Fernando Yunes Márquez, señaló que se han perdido miles de empleos lo que ha generado que “la economía está prácticamente por los suelos”.

“Durante este ejercicio fiscal 2020 las participaciones federales han venido a la baja, la caída más baja la acabamos de observar en el mes de junio, hay que recodar que esas participaciones se reciben en el mes de julio, con la disminución del 30 por ciento con respecto al mes de mayo”.

Por lo que de seguir así la tendencia, las arcas municipales dejaría de recibir 140 millones 714 mil 072 pesos, “solo en lo que hace a participaciones federales”.

Pega crisis economíca al Ayuntamiento de Veracruz

“Sumado a lo anterior, los recursos propios también han venido a la baja y se han venido viendo duramente afectados con una caída del 53 por ciento respecto al año anterior, por lo que se estima una disminución de ingresos propios cercana a los 30 millones de pesos”.

Resaltando el presidente municipal de Veracruz, que al cierre del año se observaría una afectación entorno a las participaciones federales y en los ingresos locales por el orden de los 170 millones de pesos.

Indicó que desde hace dos meses se encuentran realizando ajustes presupuestales para ahorrar recursos.

“Pero con el objetivo de que no se afecten los servicios públicos, que no se afectes los programas sociales y tratar de no afectar el plan de obras públicas”.

Uno de los eventos más importantes de la ciudad es el Carnaval de Veracruz, por lo que hay la posibilidad de ser cancelado.

“Todavía no sabemos, y eso dependerá de la pandemia, no es un tema económico, depende cien por ciento de un tema de salud pública”.

