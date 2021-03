-Desde las 10 de la noche de ayer lunes, arribaron al Club Naval de esta ciudad para ser los primeros en recibir las primeras dosis.

Cientos de adultos mayores pernoctaron desde la noche del lunes sobre la calle de General Figueroa del Fraccionamiento Faros de esta ciudad, donde se ubica el Club Naval, haciendo fila para poder recibir la vacuna anticovid.

Durante la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, que se realiza en el municipio de Veracruz, no hubo incidentes que lamentar y todo el proceso se realizó en la normalidad, quizás algunas inconformidades en algunos módulos como el ubicado en la Facultad de Medicina; donde algunas personas se quejaban de una mala organización, porque no se respetaban las filas y menos la sana distancia.

Otras de las inquietudes era que no se habían colocado lonas para resguardarlos de la lluvia y baños móviles.

Facultad de Medicina de la UV

Sin aglomeraciones y respetando la sana distancia, las personas de la tercera edad esperaban sentados en una silla o banco, recargados en la pared; donde incluso tuvieron que resistir un poco de lluvia que se registró durante la noche-madrugada.

A las 8:00 AM inició la vacunación en la facultad de Medicina de la UV

Algunos aseguran haber llegado a las 10 de la noche, otros a las 2:00 de la mañana de este martes; con la finalidad de ser los primeros en recibir la vacuna.

Hay familiares que esperan formados, para apartar un lugar para su adulto mayor.

Hoy inicia la vacunación

Recordar que este martes 9 de marzo dará inicio, la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en el municipio de Veracruz; cuya aplicación será solo para adultos mayores de 60 años en adelante en una jornada que se extenderá diez días, hasta el jueves de 18 de ese mes.

De acuerdo al plan de vacunación se instalarán 16 módulos de atención tanto en centros de salud ubicados en diferentes colonias; así como en la Facultad de Medicina de la UV, Club Naval, auditorio Benito Juárez y en el Instituto Tecnológico de Veracruz.

Centro de Salud Virgilio Uribe

Los requisitos que deberán presentar los adultos mayores en los módulos de vacunación son: credencial del INE, CURP y comprobante de domicilio, únicamente para identificación y comprobación de lugar de residencia.

