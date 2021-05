Acusan a la sucursal bancaria Santander de boca del Río de supuesto fraude y robo de identidades a los usuarios; les cobran préstamos que superan los 500 mil pesos que nunca solicitaron, dicen

Un grupo de ciudadanos protestó de manera pacífica afuera de la sucursal bancaria Santander en bulevar Ruiz Cortines del municipio de Veracruz, acusando que presuntamente han sido víctimas de fraude y robo de identidad.

Algunos al llegar a la sucursal se llevaron la sorpresa de que les autorizaron créditos que nunca solicitaron. (FOTO: Flor Meza)

Daniel Sosa, uno de los supuestos agraviados, aseguró que se enteró de esta situación porque en octubre de 2020 el banco le había retenido su sueldo y, tras acudir a la sucursal, le dieron la sorpresa de que tenía un préstamo de 526 mil pesos que jamás solicitó.

“En mi caso, a mí me adjudicaron un préstamo por vía nómina, más de 526 mil pesos, yo soy trabajador obrero y es imposible que me presten esa cantidad. Ellos dicen que me prestaron, me lo adjudicaron mediante la aplicación de banca net, con un número telefónico que no es mío, con un correo electrónico que no es mío, entonces, cómo es posible que me adjudiquen un préstamo de esa magnitud, porque no lo podría pagar”, comentó.

Juan Manuel Guzmán Ortega, integrante del Colectivo Defraudados en Santander México, aseguró que, a nivel nacional, existen 2 mil personas afectadas con esta situación. (FOTO: Flor Meza)

El agraviado aseguró que ya presentó una denuncia por estos hechos y sólo le dan largas y no hay una solución, incluso acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, incluso ya le enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que los apoye.

Denunciaron que incluso hay casos de pensionados a los cuales les han adjudicado préstamos que nunca solicitaron.

Por esta problemática se ha visto mal de salud, debido al estrés que le ha provocado este adeudo millonario con el banco, sufriendo problemas graves de hipertensión arterial.

Te puede interesar:

Aunado a las presiones que realiza el departamento de cobranzas y jurídico, mismo que realizan hasta 30 llamadas diarias a su teléfono celular.

Por su parte, el ciudadano originario del Estado de México, Juan Manuel Guzmán Ortega, quien es integrante del Colectivo Defraudados en Santander México, aseguró que, a nivel nacional, existen 2 mil personas afectadas con esta situación.

Los delitos que señalan son la suplantación de identidad y el vacío de cuentas, aún sin que los propietarios de éstas hayan proporcionado sus datos a algún tercero.

Se tienen sospechas que toda la información de los usuarios es proporcionada a los delincuentes por parte de los mismos empleados bancarios.

En Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos se registran casos

“Tenemos la sospecha y estamos seguros que toda la información sale de los empleados del banco”, comentó.

En el estado de Veracruz se han presentado como 15 casos de fraudes de este tipo, sobre todo en Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos.

Acusan fraude y robo de identidades usuarios de Santander en Boca del Río

Las personas que han sido defraudadas por Santander México, pueden acudir a la página de Facebook Colectivo Defraudados en Santander México, donde recibirán el apoyo y orientación para interponer las denuncias formales.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.