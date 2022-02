Acusan en Veracruz fraudes en créditos financieros

Ricardo González Hernández y Omar Gutiérrez presuntos representantes de la empresa “Crecenta”; fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de abuso de confianza y fraude.

El abogado, Raúl Aguirre Libreros, detalló que ambos personajes resumen otorgar créditos financieros en nombre de la empresa mencionada; sin embargo, terminan defraudando a los solicitantes de apoyo.

Alan González Ríos, uno de los afectados, relato que solicitó un préstamo de 2 millones de pesos, y firmó la documentación para realizar los trámites, que avalaran la entrega del recurso.

Momentos más tarde, los personajes, ahora denunciados, le informaron que debía dejar su vehículo para colocarle un GPS a la unidad, en caso de que el desistiera o se retrasará en sus pagos, poderle localizar para cobrar.

Los defraudadores le retuvieron su vehículo, y le informaron que su crédito no fue autorizado, pero por protocolo de bien retener su unidad hasta que cubriera un 10 por ciento de penalización.

“Al momento de encararlos y decirles, ‘necesitamos la unidad de regreso’, nos dijeron, ‘sí cómo no, pero tu unidad no puede ser garantía de nuestro crédito y por proceso, necesitas darnos un 10 por ciento de lo que te íbamos a prestar’, algo totalmente fuera de lugar, y con eso dicen que no van a regresar la unidad, porque supuestamente la misma penalización cubre la unidad”, expuso el litigante.

El abogado, Raúl Aguirre, reconoció que ha sido complicado dar con su paradero, debido a que estos supuestos colaboradores de la empresa “Crecenta”, rentan oficinas en los edificios denominados “coworking”.

Por lo que, los trámites de contratos no especifican, en ocasiones, cómo se pueden hallar a los responsables.

“Hemos tenido entendido que ya son varios casos, estas personas se han movido de la Torre 1519, tengo entendido que ese es el esquema, constantemente se están moviendo, y ya han sido varias (personas defraudadas), la verdad es que desconozco el número”, remató.

Por: Alejandro Ávila

