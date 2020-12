Un grupo de personas acusó al diputado Pozos Castro y a su hijo de no quererles entregar terrenos vendidos que ya pagaron; aseguran no es un tema político

En conferencia de prensa, un grupo de personas señaló al diputado local José Manuel Pozos Castro y a su hijo, José Manuel Pozos Ramírez, de un supuesto fraude con la venta de terrenos en una finca en Medellín de Bravo.

Ya pagaron más de 90% del valor

Los quejosos acusaron que han pagado más del 90 por ciento de su valor, pero desde hace tiempo no han tenido más contacto con ellos, ninguna notificación del proceso de compra-venta, por lo cual temen perder su dinero.

Encabezados por quien se identificó como Víctor Vélez Mantilla, las siete personas que se presentaron en céntrico café del puerto comentaron que en total son más de 40 personas las que iniciaron la compra de lotes en 2016, pero del resto desconocen su destino.

El trato inicial lo hicieron con el hijo de Pozos Castro

Vélez Mantilla recordó que el trato lo hicieron con José Manuel Pozos Ramírez, hijo del legislador, quien presuntamente tenía un poder notarial del diputado José Manuel Pozos Castro para vender los terrenos.

“Los terrenos los estuvimos pagando en forma lotificada mensualmente. Dimos enganche como cualquier persona que busca hacerse de un patrimonio, pero después de un año y medio de estar pagando ya no recibimos respuesta de ellos, pero les seguíamos depositando”, apuntó.

Acusan a diputado y a su hijo de no entregar terrenos vendidos

Reveló que llegó un momento en que les plantearon liquidar los terrenos en forma total para que les dieran las escrituras, pero ya no encontraron respuesta, “porque el señor ya estaba metido en el tema político con su papá en Tuxpan”.

Expuso que Pozos Ramírez ya no les contestaba llamadas, ni mensajes, en los que le exigían la devolución de su dinero, porque a los terrenos ya no les ven futuro, “pero tampoco nos dio respuesta en regresarnos el dinero, ni de lotificar, ni de escriturar”.

Interpusieron denuncia ante la FGE

Por ello, indicó, interpusieron una denuncia en la Fiscalía General del Estado, bajo el expediente 9520/200, pero lamentó que ésta se encuentra empantanada, sin ningún avance.

Aseguraron que no se trata de un asunto político, como lo ha hecho ver el diputado Pozos Castro. “Nosotros somos ciudadanos, no pertenecemos a ningún partido, lo que queremos es recuperar el dinero de unos terrenos que pagamos casi en su totalidad y que no nos fueron entregados. Pagamos casi un 90 por ciento del valor, y tenían un costo de 65 mil pesos cada uno”.

Te puede interesar:

Apuntó que el 10 de julio de este año ratificaron la denuncia ante la FGE y apelaron a las autoridades, a la fiscal General, al gobernador, “para que nos apoyen para darle seguimiento al proceso legal”.

Dijeron estar abiertos por si los Pozos quieren saldar el asunto con sus abogados, “no nos interesa afectarlos políticamente, estamos dispuestos a negociar la devolución de nuestro dinero, incluso sin cobrar intereses”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen