Activista suiza entregará apoyos a personas con discapacidad auditiva

La Asociación al Desarrollo Emprendedor de la Mujer Mexicana (Ademm) Veracruz, en coordinación con la activista sueca Isabelle Bischoff, integrante de la fundación USILA con sede en Oaxaca, anunciaron la entrega de aproximadamente 500 aparatos auditivos a personas de distintas edades del municipio porteño y de otros puntos de la entidad con este tipo de discapacidad.

En conferencia de prensa, la presidenta de la fundación Ademm Veracruz, Belém Paredes Zepeda, dio la bienvenida a la benefactora y agradeció este gesto que mejorará la calidad de vida de muchas de las personas a las que asiste dicha asociación, quienes recibirán este beneficio sin ningún costo para sus familias y valorados por especialistas en audiología.

Isabelle Bischoff. FOTO: Alina Krauss

“Va a depender mucho del tipo de sordera que la persona tenga. Si tiene hipoacusia, si tiene sordera profunda. El audiólogo y la audióloga que son dos personas que nos van a apoyar, ya ellos van a decidir qué tipo de aparato le conviene a cada persona y también si los aparatos son de acuerdo a los perfiles que se estuvieron presentando a la fundación”.

Asimismo, recordó que este tipo de aparatos en el mercado tiene un precio que va de los 30 hasta los 70 mil pesos, lo cual, es inaccesible para muchas familias; por lo que ADEMM seguirá recibiendo solicitudes tanto para ser beneficiarios de los aparatos, como para personas que ya cuenten con ellos y requieran compostura.

En este marco, Isabelle Bischoff se dijo conmovida por el recibimiento y comentó que la fundación USILA tiene más de 30 años de apoyar a la comunidad oaxaqueña y fue establecida por su familia, quienes, desde entonces, han brindado ayuda a muchas personas, especialmente indígenas en desamparo, mujeres embarazadas, gestionando medicamentos, alimento, mejora en sus viviendas, becas para niños y jóvenes, entre otros y, en otras ocasiones, de manera directa en Veracruz, ha contribuido en el rescate de animales en desamparo.

En el caso del estado de Veracruz, se trata de la primera ocasión que gestiona este tipo de apoyos en coordinación con otra fundación mexicana, por lo que, en esta vez, se podrá apoyar a muchas personas sordas; además, explicó que fue algo muy especial, pues Ademm envió las fotografías de menores con discapacidad auditiva junto con sus expedientes y, con la aportación de otras fundaciones suecas, se pudo hacer realidad esta donación.

“Los que me dieron, me dijeron que van a seguir mandándome. Todos los aparatos que les van a regresar (A las tiendas suecas), porque cambian de color, porque quieren el nuevo aparato, como los celulares, allá es así; entonces, me los van guardando y yo como viajo, tres, cuatro veces al año aquí, pues los voy a seguir trayendo, esa es la idea” explicó en el uso de la voz.

Agregó que se trata de aparatos con diversas características, dependiendo del tipo de discapacidad y edad.

Activista suiza entregará apoyos a personas con discapacidad auditiva

Más tarde, niñas y niños beneficiarios cantaron a la activista suiza en lenguaje de señas mexicanas, así también, uno de los profesores de Ademm que es sordomudo le dirigió unas palabras de agradecimiento.

Finalmente, Isabelle Bischoff le entregó una bolsa de chocolates suizos a cada uno de las y los asistentes que recibirán este beneficio.

