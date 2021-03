-Solo duele el piquete en el brazo y mientras te pones en las manos de Dios.

Después de haber recibido la vacuna contra el covid-19 esperaron 30 minutos en el área de reposo del centro de vacunación, ubicado en el DIF de Matamoros. Lo anterior con la finalidad de descartar algún efecto secundario; sin embargo todo salió bien y las madres y abuelas, Margarita, Florencia y Clara, dijeron sentirse muy bien de salud.

Entrevistada por EL DICTAMEN, Margarita Jiménez, de 73 años, dijo ser diabética, hipertensa y con problemas de tiroides, aseguró que lo único que le dolió al recibir la vacuna contra el covid-19, fue el piquete de la aguja.

“Al principio cuando supe de este programa no me la quería aplicar, sentía temor, pero dije si esa vacuna se hizo fue por algo y dije en el nombre sea de Dios, yo voy a ir y sé que todo va a salir bien”, no sentí nada, lo único que sentí es el piquete, de ahí hasta ahorita me siento estable”, comentó.

Por su parte, Florencia Hernández de 72 años de edad, salió muy contenta del módulo y bromeaba, porque ahora sus hijos se estaban vengando de ella, como cuando eran pequeños y los llevaba a vacunar a cambio de una paleta.

La señora Florencia, tampoco le dolió nada, solo el piquete en su brazo, a pesar de ser hipertensa y asmática.

“Pues nada más mi brazo, nada más el piquete sentí, pero me siento bien. Soy hipertensa y asmática, pues que no tengan miedo porque a cabo pasar octubre, noviembre y diciembre; es la fecha que me mata el asma, porque me ataca y me bota en la cama, estoy tose y tose, y me ahogo, salgo corriendo al ISSSTE”, comentó.

Agregó “gracias a Dios me siento muy bien, no tengo ningún síntoma. Me tuve que vacunar porque me dijeron ‘sino te vacunas no sales a ningún lado’; ya se desquitaron mis hijos cuando yo las llevaba a vacunar, que le daba una paletita para que se vacunen y ahora me falta mi paletita, mejor que me lleve a desayunar”.

Por último, Clara Jiménez Mejía de 74 años de edad, simplemente “se puso en las manos de Dios” tras padecer problemas en el riñón y ser hipertensa.

“Pues como dicen mis hijas, hay que ponerse en las manos de Dios, yo dije si me voy a vacunar, tengo 74 años, tengo problemas de riñón, soy hipertensa, tomo medicina a diario y de por vida”, comentó.

Agregó que “mucha gente tiene miedo, temorcito, pero hay que venirse a vacunar y ponerse en la mano de Dios”.

