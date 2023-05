A partir de este viernes 5 de mayo, se estarán abriendo módulos de rezagados de tarjetas de pensión de Bienestar, es decir, aquellas personas que no han tramitado su plástico, podrán acudir a realizar el trámite y así tener acceso a su dinero, dijo el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El entrevistado dijo que este día el módulo de rezagados está ubicado en las instalaciones de la calle de Urano.

“El día de hoy 5 de mayo, estamos abriendo el módulo de rezagados tanto de Banamex, que son los que más nos apuran, porque si no tienen la cuenta de Bienestar, no van a poder cobrar porque ya Banamex no está teniendo operaciones financiaras”, comentó.

Por ello, se pone a disposición de los adultos mayores, el número telefónico al 800-639-42-64, donde se deben de comunicar, para obtener el día, hora y lugar, para recibir su tarjeta de Bienestar, o les proporcionen los datos de donde estará ubicado el módulo de rezagados.

Abren módulos de rezagados de tarjetas de pensión de Bienestar

O cualquier otra operación que se quiera realizar.

Antes de marcar deben de tener a la mano la identificación oficial del beneficiario, o el INE, así como el CURP.

Destacó que el número de personas que no han acudido a tramitar su tarjeta de Bienestar, es muy mínimo, comparado con las 160 mil que fueron bancarizadas.

Reiteró que actualmente se está realizando el proceso de bancarización de tarjetas como Banorte, HSBC, Afirme.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ