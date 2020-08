Abre INE convocatoria a vacantes de consejeros electorales locales en Veracruz, donde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, indicó que podrán participar las ciudadanas y ciudadanos en las plazas vacantes de consejeros y consejeras electorales de los Consejos Locales del INE, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

Con ello, se abre el procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales para los procesos electorales federales 2020-2021 y 2023-2024, señaló Nelson Asaidt Hernández Rojas, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 12 de Veracruz.

Destacó que los interesados deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 66 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Indicó que las actividades de esta convocatoria no requerirán la interacción de personas o realización de actividades en campo que pudieran poner en riesgo la salud en el contexto actual de la contingencia sanitaria; sino que se realizará con el uso de los medios de comunicación y las herramientas tecnológicas disponibles, principalmente internet y correo electrónico.

Por ello, del 3 al 17 de agosto de 2020 se recibirán las solicitudes de inscripción como aspirante a Consejero o Consejera Electoral de los consejos locales.

La inscripción podrá hacerse a título personal o por medio de organizaciones civiles, no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal o regional.

Las propuestas se acompañarán de un formato de solicitud de inscripción que deberá ser entregado para su registro. El formato estará disponible en la página de internet del Instituto, https://www.ine.mx.

La inscripción se realizará vía correo electrónico dirigido al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva correspondiente y en la Secretaría Ejecutiva.

Los documentos probatorios serán enviados de forma adjunta a la inscripción en archivo digital comprimido.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá el acuerdo con las designaciones procedentes una vez concluidas las etapas del procedimiento.

Podrán inscribirse o ser propuestos como aspirantes las y los ciudadanos interesados en participar, incluidos los que hayan participado como consejeros en los consejos locales o distritales en anteriores elecciones, salvo quienes hubiesen sido consejeros electorales de consejo local en 3 o más procesos electorales federales, de conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En caso de que el Consejo de Salubridad General permita la incorporación laboral de los funcionarios electorales del INE, en determinada entidad, la inscripción podría realizarse también en forma presencial.

Entre los requisitos destacan: Ser mexicanos y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar.

A través del portal del INE se podrán consultar las vacantes de consejeros electorales

Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente. Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación. No contar con impedimento legal o incompatibilidad por no cumplir con los requisitos señalados en la ley. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Los aspirantes a consejeros en el estado de Veracruz pueden dirigirse a los teléfonos y correo electrónico de la Junta Ejecutiva Local Veracruz ([email protected], 228-122-0092), la cual se encuentra ubicada en Xalapa, con domicilio Av. Manuel Ávila Camacho No. 119 Colonia Centro, C.P. 91000.

