La Casilla 0571 Básica ubicada en avenida Graciano Sánchez No. 36 entre calles 20 y 22 de la colonia Carranza, en la cual su presidenta no hizo acto de presencia, pudo instalarse hasta las 15:44 horas, luego de que la persona fue localizada y entregó la paquetería electoral.

El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por el vocal ejecutivo de la 12 Junta Distrital del INE, Nelson Asaidt Hernández Rojas, quien explicó que la presidenta de la casilla no fue localizada en el domicilio particular a la hora que debía aperturarse la misma, ante lo que se interpuso una denuncia porque no aparecía el paquete electoral.

Abre casilla en Boca del Río solo 2 horas

Sin embargo, hacia las 14:30 horas la supervisora electoral localizó a la funcionaria de casilla, quien argumentó que motivos personales le impidieron llegar a su domicilio por la mañana.

Explicó que se le solicitó la entrega de la paquetería, y con funcionarios suplementes debidamente acreditados y capacitados se logró instalar la casilla 0571 básica a las 15:43 en el punto referido de la colonia Carrranza.

Expuso que esta casilla era la única, del total del 213 para este distrito, que no se había instalado debidamente, por lo que con su ubicación se logró el ciento por ciento de las casillas instaladas para la Revocación de Mandato.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen