Abogados sufren golpes de calor en nuevos juzgados de Cardel 

Abogados denunciaron varias deficiencias que existen en los nuevos juzgados de Cardel, debido a que no cuentan con aire acondicionado y no existen las condiciones para litigar, dijo Arturo Nicolás Baltazar, vicepresidente de la Asociación Jurídica de Licenciados en Derechos A.C.

El entrevistado dijo que el pasado 17 de octubre, la abogada Lorena Rodríguez, sufrió un golpe de calor dentro del Juzgado Sexto, debido al fuerte calor que se registra en las instalaciones, ante la falta de ventilación en el lugar.

Además, se suma la falta de energía eléctrica, así como de agua potable e insumos de limpieza en los baños que son utilizados por el personal, abogados y usuarios en general.

“Por un concepto mínimo de dignidad, si ya trasladaron indebidamente los juzgados a Cardel, por un concepto mínimo de dignidad nos den las condiciones básicas para que se pueda desempeñar la función jurisdiccional en esas instalaciones”, comentó.

“La compañera Lorena Rodríguez estuvo a punto de perder la vida esta semana en los juzgados que se acaban de instalar en la ciudad de Cardel, debido a las condiciones insalubres e indignas, en las que está laborando tanto el personal como los abogados litigantes que acudimos, los baños no tienen las condiciones mínimas de higiene, no hay luz, no hay agua, realmente esto fue lo que propicio que nuestra compañera estuviera a punto de perder la vida, y es lo que queremos solicitar a las autoridades, que atiendan”, comentó.

Explicó que, si ya trasladaron los juzgados indebidamente a la ciudad de Cardel, por dignidad otorguen las condiciones necesarias, para que se pueda desempeñar la función jurisdiccional en esas instalaciones.

“No hay condiciones, no hay agua, no hay luz, los trabajadores están acinados en un espacio sin ventilación”, comentó.

Detalló que esa es la razón por la cual el estado de Veracruz, está en último lugar en materia de administración de justicia a nivel nacional.

“Es increíble que, siendo un estado tan próspero, tengamos una justicia tan deplorable”, comentó.

La semana pasada fueron inauguradas las instalaciones, se trata de dos juzgados que fueron trasladados a Cardel, se trata del juzgado 16 oral-mercantil y el juzgado sexto de primera instancia.

