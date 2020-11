Abogados respaldan a periodista bloqueada por cónsul en Estambul

El Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C. se pronunció a favor del derecho a la libertad de expresión y decidió respaldar legalmente a la periodista veracruzana Adriana Muñoz Cabrera, en la interposición de un juicio de amparo contra el bloqueo que la cónsul de México en Estambul, Turquía, Isabel Arvide Limón, hizo en su cuenta de Twitter hacia la comunicadora.

En conferencia de prensa en tradicional café del puerto, el doctor Gilberto Farías Morales y el licenciado Jorge Reyes Leo, presidente y vicepresidente, respectivamente de este colegio, señalaron que el bloqueo en la red social Twitter de la diplomática mexicana a la periodista veracruzana constituye una violación al derecho de acceso a la información y por ende a sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución General de la República y de los tratados internacionales.

“En razón de ello, el Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C., a través de un juicio de amparo, ha decidido apoyar a Adriana Muñoz Cabrera para que mediante este juicio de protección de la justicia federal se le restituya en el pleno uso y goce de sus garantías violadas”, señaló Farías Morles.

Por su parte, Jorge Reyes Leo, indicó que el juicio de amparo fue radicado en el Juzgado Quinto de Distrito del estado con sede en Boca del Río, el cual recayó en el número 602/2020, presentado por Adriana Muñoz como acto reclamado del bloqueo en la red social Twitter por la cónsul de México en Estambul.

Indicó que cuenta con el sustento jurídico de los derechos fundamentales que todo ciudadano tiene en este país, principalmente a los derechos humanos y el acceso a la información contemplados en el artículo sexto de la Constitución Política.

“Sobre todo en caso de Isabel Arvide Limón, quien ostenta un cargo de jerarquía en el gobierno federal y si bien su cuenta la maneja con su nombre particular, es explorado derecho y por estudios y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como funcionaria pública no puede bloquear ni puede restringir el derecho a la información a ninguna persona”.

Sostuvo que la cónsul tiene obligación como parte de su encargo informar todas las acciones y lineamientos que maneja el estado mexicano con base a su función y esto puede ser consultado por cualquiera.

Por su parte, la periodista Adriana Muñoz Cabrera -colaboradora en varios medios de comunicación del puerto y la entidad- explicó que fue bloqueada por la experiodista y actual cónsul de México en Estambul el pasado 16 de octubre, luego de que respondió un “twitt” de la diplomática respecto a la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, el General Cienfuegos, en el que le hizo la observación que cuando un periodista pasa al gobierno se tiene que suscribir a un marco institucional ya que todas sus opiniones serán consideradas como parte del gobierno.

“Le dije que ya no podía ejercer un criterio libre sobre estos temas, porque ahora es funcionaria del gobierno federal y sus opiniones pueden afectar las relaciones bilaterales no solo con Estados Unidos sino internacionales. A partir de allí me bloqueó en su cuenta de Twitter”, comentó.

Los integrantes del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C., expusieron que hay precedentes jurídicos internacionales, en el país y el estado que han formado criterios de ley que sustentan que funcionarios de gobierno no pueden bloquear en sus redes a ciudadanos, sean o no periodistas.

El amparo está ya admitido con acuerdo de fecha 4 de noviembre. El juez quinto de Distrito en el estado señala las 10:50 del 10 de diciembre para la celebración de la audiencia constitucional en donde se expondrá el material probatorio para sustentar el acto reclamado.

