Abogados exigen la digitalización del sistema de justicia en Veracruz, esto tras cinco meses de permanecer cerrados los juzgados, ante la crisis sanitaria por el covid-19, que ha detenido los procesos, dejando a los abogados sin posibilidades de trabajar, Ricardo Morales Carrasco, integrante del Colegio de Abogados y Juristas del Estado de Veracruz, pidió la implementación de la justicia digital.

“Parece que el poder judicial va en la última velocidad y con el freno de mano puesto, y no se ven ni acuerdos, no se ven movimientos, no se ve nada, que nos demuestre que el próximo lunes 3 de agosto, la justicia en Veracruz, se vaya a reactivar”, comentó.

Ante esta situación, diferentes colegios de abogados y juristas de Veracruz, Boca del Río, Xalapa y Medellín, interpusieron demandas internacionales y juicios de amparo, pidiendo que la justicia virtual, se empezará a aplicar en el estado de Veracruz, sin embargo, solo existe una lucha de poderes, entre el Congreso del Estado, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Te puede interesar:

“Tenemos una lucha de poder a poder, donde los que estamos perdiendo no solo somos los abogados y las personas que están en proceso, sino todos como sociedad, porque mientras ellos están peleándose los puestos, sobre quienes se quedaran de magistrados, hacia el poder judicial de estado.

Por su parte, el licenciado Valentín Olmos Alfonso, presidente del Colegio de Abogados y Juristas del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, dijo que siguen en pie de lucha, para que se implemente la tecnología dentro de los juzgados.

Digitalización del sistema de justicia servirá para sanear los trámites frenados por pandemia

Dichos amparos llegaron incluso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

El objetivo es que se logre la reforma a la constitución local y que el Poder Judicial del Estado, de verdad goce de una autonomía.

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.