Abogados apoyan la ley que regule el uso de cubrebocas en Veracruz

Integrantes del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho del Estado de Veracruz, calificaron de positiva la propuesta de la alcaldesa Patricia Lobeira de aplicar multas a las personas que incumplan con el uso del cubrebocas y otras medidas sanitarias.

Sin embargo, se debe de crear un marco jurídico, para la aprobación de una ley, dijo su presidente Vicente Octavio Pozos Marín.

“Debido a que esta pandemia cada día está creciendo más, como idea es muy buena, porque desafortunadamente vemos que, en los hospitales y laboratorios, está creciendo más esta epidemia”.

“Pero debe de dársele un marco jurídico y legal, por ejemplo si esta idea viene del ayuntamiento debe de haber una sesión de cabildo, donde se reúnan todos los representantes de los diferentes partidos, como es la sindica, presidenta y regidores”.

“Para tomar un punto de acuerdo y efectivamente una vez que se haga y se tome la decisión que es obligatorio en el transporte público, en la vía pública también, efectivamente poderlo realizar o en lugares públicos, centros comerciales que piden el uso obligatorio de cubre bocas y gel, se les haría de una forma obligatoria”, comentó.

Multarían a personas que no cumplan con las medidas sanitarias

Destacó que dichas disposiciones se deben de publicar en la Gaceta Oficial del Estado, para darle ese marco jurídico.

Sin embargo, se debe de tener claro que sanción se aplicaría a los ciudadanos, debido a que no se puede aprobar una sanción que rebase un número específico de salarios mínimos.

“Recordemos que el salario mínimo está en 172 pesos, entonces tienen que ser dos salarios, cinco salarios, de cuanto es el número de salarios con que se le va a sancionar a esa persona en un determinado momento que no trae un cubrebocas puesto”, comentó.

En caso de que no tenga dinero para pagar un cubrebocas, podría ser acreedor a una amonestación o trabajos a la comunidad, cuestionó el abogado.

“Eso es importante ver que el cabildo del ayuntamiento de Veracruz, vea que va a pasar en caso de que la persona no tenga ese recurso económico porque recordemos que estamos en un mes muy difícil económicamente y también la falta de empleo para el ciudadano que es muy importante”.

Te puede interesar:

“Y no podemos en un momento determinado, sancionar si no tenemos la seguridad que se hará sino cuentan con esos recursos económicos, que medidas se van a aplicar”, comentó.

De lo contrario todo quedaría en recomendaciones que se aplicarían a aquellos ciudadanos que incumplan con el uso del cubrebocas.

Reiteró que la medida es buena, pero hay que darle un marco jurídico, de lo contrario no podría funcionar.

Abogados apoyan la ley que regule el uso de cubrebocas en Veracruz

Dicha medida se debe de tomar con mucha responsabilidad, pero a nivel estatal, a través del Congreso Local de Veracruz, con la finalidad de evitar un mayor número de contagios por covid-19.

Destacó que en ninguna parte del país se ha aplicado una sanción al respecto, debido a que es complicado y por ello se deja a la conciencia de cada ciudadano.

“El problema es ese, que el ciudadano no toma conciencia, podemos hacer una encuesta que en cualquier transporte urbano mucha gente no trae cubrebocas y el chofer no debe de permitir el acceso, si lo hace es porque él está ganando una comisión por cada boleto que está vendiendo y pone en riesgo a las personas que abordan esos camiones”, comentó.

Concluyó que, para aplicar una sanción o recomendación, la autoridad debe de comprobar con fotografías y con un video, que efectivamente el ciudadano, no cumplía con el uso del cubrebocas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ