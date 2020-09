Abiertas convocatorias para técnico electoral.

La 12 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Veracruz abrió las convocatorias para la contratación de personal auxiliar. Su apoyo será para las actividades del presente Proceso Electoral 2020-2021 a la Vocalía de Organización Electoral de la referida junta. Eso significa que hay un espacio entre las figuras de Técnico Electoral y Capturista.

Al respecto, el vocal ejecutivo Nelson Asaidt Hernández Rojas. Precisó que la figura para Técnico de Junta Distrital Ejecutiva apoya en las tareas de gabinete y de campo encomendadas a la Junta. Además de realizar actividades en materia de Organización Electoral que le sean asignadas, durante el Proceso Electoral 2020-2021.

El periodo de contratación es del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2020.

Licenciado Nelson Asaidt Hernández Rojas, vocal ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Veracruz. Foto: Alina KRAUSS

En cuanto a capturistas, las actividades son capturar y sistematizar la información correspondiente a los Sistemas de la RedIN. Para la Vocalía de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva durante el Proceso Electoral 2020-2021.

Igualmente la contratación es del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2020.

Por ello, entre los requisitos legales está contar con la ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente.

No haber sido candidata o representante de partido político ni haber militado en ninguno en los últimos tres años. No estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público o haber sido destituido del Instituto. Y no haber sido condenado por delito alguno, a menos que haya sido no intencional o imprudencial.

El resto de los requisitos legales como administrativos están contenidos en la convocatoria, desde formatos, perfiles a reunir, fechas de entrega de documentación. Entre otros, quienes cumplan con el perfil, al igual que los requisitos (legales y administrativos) deben enviar la documentación digitalizada en formato PDF, al correo [email protected]

De igual manera, el cotejo de documentos, tendrá lugar en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, ubicada en Avenida Nicolás Bravo 347, colonia centro en la ciudad de Veracruz, previa cita que se enviará a los aspirantes. Cualquier duda relacionada con la recepción de la documentación podrá hacerse al teléfono 2291751107, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas.

