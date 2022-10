95% de ingresados a la Sedena aprueba el adiestramiento del Ejército

El 95% de los elementos de nuevo ingreso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), logran acreditar la etapa de adiestramiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, dijo el teniente de infantería Raúl Eduardo Macías Reyes, perteneciente al 83 Batallón de Infantería.

El entrevistado aseguró que el 5% restante, no lo logra debido a problemas de salud que presentan.

Destacó que el adiestramiento en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tiene como propósito capacitar y preparar al personal, para que alcance habilidades y destrezas para cumplir de manera efectiva las funciones encomendadas.

“Tenemos un porcentaje muy grande, un 95 por ciento logran terminar su adiestramiento”, comentó.

“No, ya es por cuestiones médicas que se le encuentra una falla y por su salud, no es posible que haga un ejercicio, que pueda saltar, no es que sea difícil, sino que es porque por salud, no las pueden realizar”, concluyó.

Teniente de Infantería Raúl Eduardo Macías Reyes. Foto: Javier Tello

