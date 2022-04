9 de cada 10 pacientes de fibromialgia son mujeres  

Lleno total registró el auditorio del Museo de la Ciudad la noche del jueves durante la presentación del libro “Fibromialgia, Cuando el Cerebro te Engaña”, cuyo autor Jorge Alberto Piña Quevedo ha dedicado los últimos 20 años a investigaciones en México y otros países, con el propósito de contribuir en el manejo del problema de salud, procurando mejor calidad de vida.

Acompañado del doctor Juan Romero Vera y psicóloga Tamia Cordova Reséndiz, el psicoterapeuta con estudios avanzados en ayuda mental presentó panorama amplio del origen y actualización de tratamientos que involucra a pacientes y la familia de los mismos en el afán de atenuar el impacto del viacrucis que puede desencadenar el suicidio.

Informes desde 1805

Estudios profundizados por Piña Quevedo, nacido en Veracruz y residencia en la Ciudad de México relacionados con la Fibromialgia reportan información que data de 1805 con participación de Williams Balfour quien indica 18 puntos de intenso dolor.

Continuaron investigaciones en 1904 y fue Eugenio F. Traut de Chicago, EEUU en 1976 quien dio la denominación conocida hasta la fecha.

Impacto múltiple del dolor

Delicado el tema de referencia que aflora como consecuencia de trauma emocional y también físico. Carga excesiva del estrés sin lograr liberación de la misma, aunado al desarrollo incompleto del hipocampo, zona del cerebro que procesa el equilibrio de las emociones, cancelando también generación de cortisol traducido en hormonas de naturaleza estresante, material nocivo de impacto múltiple.

Aparece en cualquier momento

En el curso de la presentación de la obra intervinieron asistentes tanto de la conurbación Veracruz-Boca del Río como de otros puntos de la entidad y hablaron de su amarga experiencia.

Son víctimas de la enfermedad que apareció de momento con síntomas semejantes al reuma, dolor en articulaciones, músculos. Incremento del malestar y diversificado en el intestino, hígado, pulmones, corazón, sobre todo hipersensibilidad en la superficie corporal, generalmente en 18 zonas citadas al principio de la nota.

Manifestaciones a menor edad

Otro aspecto importante abordado corresponde a la edad en que se presentan los síntomas . Por mucho tiempo a partir de los 20 años, etapa juvenil; pero en fecha reciente conocieron casos de niños, consecuencia del modelo acelerado de la convivencia que nos toca vivir.

Limitantes en el marco de oportunidades de bienestar incrementa preocupaciones sin margen de satisfacción, creando ambiente hostil.

Aprender a decir no

Una de las recomendaciones capitales hechas por el psicoterapeuta Jorge Alberto Piña Quevedo, se refiere a cambiar el patrón de conducta y de manera gradual aprender a decir no, cuando las órdenes choquen con el potencial intrínseco que lleve a cuadros de ansiedad sostenida y detone paralización del hipocampo cerebral, rector del equilibrio de las emociones.

No tiene cura hasta el momento

Contundente la afirmación del escritor porteño, rechazando versiones propias de charlatanes. Definitivamente, hasta el día de hoy, la fibromialgia es incurable.

Tratada con paliativos que mejoran calidad de vida y hasta allí, por ejemplo, hizo mención de experiencia en Israel con 40 enfermos mediante el uso de cámara hiperbárica durante 90 días consecutivos, sesiones de 30 minutos con resultados de mejoría notable. Por supuesto hablamos de un costo alto, fuera del alcance de la mayoría de familias.

Libro de 80 páginas, sin desperdicio

El libro multicitado tiene contenido esencial, sin desperdicio. En 80 páginas los interesados encuentran la información muy útil, sencilla la explicación teórica e historias de vida de varios enfermos que padecen el tormento día y noche.

Repiten lo mismo: todo el cuerpo me duele, estor cansado y me acabo de levantar, ya ni mi familia me cree, a veces no entiendo lo que me dicen consecuencia de confusión mental.

