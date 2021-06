70% de mujeres emprendedoras en Veracruz, en la informalidad: CCME

El 19 por ciento de las empresas que existen en el estado de Veracruz están lideradas por mujeres, sin embargo, la pandemia del Covid-19 ha provocado que un 70 por ciento haya registrado graves pérdidas y ahora se mantenga en la informalidad, dijo Alice Siadous Ayala, del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) Capítulo Veracruz.

“Lo que hemos identificado es que la gran mayoría de empresas de mujeres en Veracruz, estamos hablando que el 19 por ciento de las empresas en Veracruz, están lideradas por mujeres y en este caso la gran mayoría son de servicios y por la pandemia ha sido el sector más afectado porque la gente dejó de comprar y dejó de salir, entonces todas estas personas han ido de alguna manera al mercado informal, ante la falta de activación”, comentó.

La entrevistada lamentó que las cifras de comercios en la informalidad se hayan disparado en los últimos años, al grado de superar las estadísticas que se tenían en el 2018, sobre todo de micronegocios.

“El porcentaje la verdad es altísimo en comparación de lo que fue el 2018, ahorita el dato que se arroja en el 2020, estamos hablando que más o menos el 75 por ciento de ese 19 por ciento, hoy en día está en el mercado informal, hablando únicamente de los micro negocios que realmente es la mayoría de los emprendimientos que desarrollan las mujeres”, comentó.

También se vino el fenómeno de las “nenis”, que son estas mujeres que se agruparon para poder ofrecer productos y servicios, en localidades seguras, pero que lamentablemente no tienen una empresa formal, no pagan impuestos y no generan fuentes de empleo.

Por ello, el CCME, busca ayudar a estas mujeres a incorporarse al mercado formal, en diferentes regímenes fiscales.

“Porque a veces nos asustamos y pensamos que tener una empresa implica pagar muchos impuestos”, comentó.

Explicó que incluso tienen una alianza con la Financiera Mega, que tiene su sede en Jalisco y que ahora está en Veracruz, para atender a todas las agremiadas del CCME, para otorgarles crédito, para que cuenten con el capital y liquidez, para reinventar sus empresas.

Se otorgan créditos desde los 50 mil pesos, hasta los 5 millones de pesos, con los únicos requisitos que seas mujer, que tengas una empresa y que no estés en el buró de crédito, sin aval ni garantías.

“El CCME nosotros en Veracruz, somos el aval de la mujer que accede a este crédito, son créditos flexibles, rápidos y dinámicos, con el único objetivo que haya más empresarias y empresarios y Veracruz, es mixto de mujeres y hombres”, comentó.

En su gran mayoría las “nenis” tienen un rango de edad de 20 a 35 años, que ofrecen servicios de marketing, publicidad, productos de cuidado de la piel, textiles, belleza, ropa, zapatos y bolsas, así como el sector cafetero.

