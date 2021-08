60% de quejas contra aseguradoras, por ignorancia del usuario: Condusef

De las quejas que recibe la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) Veracruz en torno al servicio de seguros se deben a que en un 60% de los casos el usuario desconocía las condiciones de contratación del mismo, reconoció el titular de la unidad de atención al usuario VC9 Veracruz de dicha oficina, Rafael Gerardo Vallejo Minuti.

“Nosotros hemos observado que el 60% de las quejas que recibimos aquí (Condusef) es porque el usuario no conocía sus condiciones generales del seguro (…) Necesitamos saber muchas cosas como la preexistencia de una enfermedad (…) Hay muchas cosas que no sabemos, por ejemplo, lo que estamos contratando (…) Muchas veces estamos comprando un seguro que a la larga no nos va a servir. Nada más vamos a estar pagando la póliza en vano, por eso es bien importante que la gente sepa qué es lo que está contratando, qué es lo que le cubre y qué es lo que le excluye”, explicó en entrevista.

“Muchas veces estamos comprando un seguro que a la larga no nos va a servir”

En este sentido, aprovechó la ocasión para invitar a participar en la primera generación del “Diplomado en Seguros”, el cual será de manera gratuita y 100% en línea abierto a todo el público que cuente con estudios a partir del nivel bachillerato.

Asimismo, reveló que este diplomado se realiza con la participación de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) con el fin de proporcionar a los y las participantes un panorama general de lo que ha sido y es la Institución del Seguro en México, el marco conceptual y los conocimientos básicos relacionados a los diversos tipos de seguros, comprendiendo sus fundamentos técnicos, legales y comerciales.

Vallejo Minuti señaló que, las inscripciones para esta primera generación serán del 2 al 27 de agosto de 2021, y podrán hacerlo al ingresar al sitio oficial en internet: https://educacionfinanciera.condusef.gob.mx/DiplomadoSeguros/, ya que la duración del diplomado será de 120 horas, es decir, del 31 de agosto al 30 de noviembre de año en curso.

Invitan al “Diplomado en Seguros” el cual será de manera gratuita

El promedio mínimo para aprobar el mismo será de 7.0 de calificación, tomando en cuenta las calificaciones finales obtenidas en cada uno de los cuatro módulos, por lo que, al concluir el diplomado, las y los participantes podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos con relación a las funciones, estructura y operación de las empresas aseguradoras y a los productos y servicios que ofrecen los seguros de: auto, vida, salud y gastos médicos, daños, entre otros.

Cabe destacar que este diplomado cuenta con cuatro módulos con su respectivo material de estudio, actividades de reforzamiento, material descargable y evaluación y sus temas contenidos son los siguientes: el Módulo 1. Riesgo y seguros; el Módulo 2. Normatividad en seguros; el Módulo 3. Operaciones de seguros y, el Módulo 4. Técnicas de distribución del riesgo y acciones y herramientas de protección.

Al aprobar cada módulo con mínimo de 7.0, el estudiante tendrá derecho a recibir un diploma que respalde la capacitación adquirida.

Los requisitos para tomar el “Diplomado en Seguros” son: a) que la persona cuente con al menos 17 años; b) Que acepte los términos y condiciones del Diplomado; c) Que cuente con nivel académico mínimo de bachillerato (terminado o en curso); d) Que tenga cuenta de correo electrónico personal y, e) que lea y acepte lo establecido en el Reglamento General del Diplomado.

60% de quejas contra aseguradoras, por ignorancia del usuario: Condusef

De la misma manera, las personas interesadas deben contar con: Equipo de cómputo de escritorio (ya que la plataforma no se adapta a dispositivos móviles); contar con conexión a internet adecuada y utilizar preferentemente navegadores como: Chrome, Mozilla o Microsoft Edge.

Para mayores informes, las y los cibernautas podrán visita la página www.condusef.gob.mx, o bien, en las redes sociales oficiales en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: CondusefOficial.

