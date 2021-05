50% de la militancia del PAN Veracruz no votará por Patricia Lobeira

El 50 por ciento del padrón del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Veracruz, con más de 20 años de militancia, está inconforme con la designación de Patricia Lobeira, como candidata a la presidencia municipal, y por ello no votarán por ella y vaticinan la derrota del PAN.

Luego de que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), ratificara el retiro de la alcaldía de Veracruz a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no acreditar su residencia, Román Malpica Mota, militante panista que forma parte del grupo de panistas que fueron agredidos a golpes, durante la selección del candidato del PAN a la alcaldía de Veracruz, aseguró que existe mucha inconformidad, porque se continúan violentando los derechos y estatutos del PAN.

“La postura de nosotros los panistas que hemos venido peleando esto es que finalmente no se cumplen con los estatutos y reglamentos, todo ha sido manejado con una corrupción extrema, porque al final, habría que haber designado a un personaje hombre o mujer, que hay muchas personas valiosas en el PAN, y la verdad no se hizo, se le dio la oportunidad a este mismo personaje que pusiera a su misma esposa, mis respetos para la señora, pero los panistas no estamos de acuerdo con estas decisiones, porque violentan nuestros derechos”, comentó.

Explicó que de 2 mil 600 militantes que cuenta el padrón del Partido Acción Nacional en Veracruz, alrededor del 50 por ciento, forma parte del grupo inconforme con la selección de Patricia Lobeira, como candidata a la alcaldía de Veracruz.

Te puede interesar:

“Siempre hemos apoyado al PAN, pero en estas circunstancias ya basta, esta gente ya llegó al límite y las autoridades dentro del partido no lo ven así, los Yunes pusieron de rodillas al PAN y hoy están cavando su tumba con estas acciones”, comentó.

Están inconformes porque se desconoce de qué manera seleccionaron a Patricia Lobeira, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, como la candidata a la alcaldía de Veracruz.

“No va Miguel, porque siempre lo dijimos, pero va ahora ella, eso implica que no quieren soltar el poder y eso no se vale, yo veo muy difícil que el PAN salgan adelante”, comentó.

Los militantes del PAN, aseguraron que Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, es un títere vendido, y que él es el principal personaje que está enterrando al Partido Acción Nacional, en el municipio de Veracruz.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.