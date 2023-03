4 mil Ubers prestan servicio los fines de semana en Veracruz, pese a prohibición: Taxistas

Los fines de semana en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se activan hasta 4 mil unidades privadas que prestan el servicio de transporte de pasajeros a través de plataformas como Uber, denunció la secretaria General del Comité Directivo Estatal del Movimiento Nacional Transportista, Claudia Elizabeth Hernández Siles.

Dijo que esto ha generado que los taxis ya no sean solicitados sobre todo en zonas de antros y bares, con lo cual la disminución de su trabajo es de más del 60 por ciento.

“En la zona conurbada los fines de semana tenemos entre 3 mil y 4 mil unidades particulares prestando el servicio, una afectación de más del 60 por ciento. Sitios, bases que eran de centros nocturnos han dejado de prestar el servicio de transporte por lo mismo, porque ya está mermado nuestro servicio, no tenemos trabajo la verdad”, indicó.

Por eso aseguró que durante las noches los llamados Uber se han apoderado del servicio de transporte de pasajeros a pesar de que es una actividad ilegal y a pesar de los operativos de la Dirección de Transporte Pública.

Hernández Siles demandó a las autoridades mantener con firmeza los operativos para detectar, detener y sancionar a las unidades particulares que prestan este servicio.

“Queremos la firmeza de que sigan los operativos. Quisiéramos que tomen ejemplo de otros estados en donde están firmes y en donde impiden que particulares presten el servicio”, indicó.

Además negó que como gremio “cacen” a estos Uber pues aseguró que este es una obligación exclusiva de la autoridad estatal, y aclaró que no están en contra de la competencia, sino de la competencia desigual.

“Transporte Público debe vigilar y son los responsables de realizar la vigilancia. No estamos en contra de la competencia, pero esta debe darse en las mismas formas, no podemos que a unos nos sometan a la ley y otros que no están sometidos al marco jurídico exploten esta actividad”.

