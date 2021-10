20% de mujeres menores de 40 años desarrollan cáncer de mama: MUAC

-Actualmente atienden a cuatro mujeres con este padecimiento entre los 29 y 36 años

De los casos de cáncer de mama detectados, un 15 o 20% se trata de mujeres jóvenes menores de 40 años y, aunque la tasa es menor, no es menos importante, pues la cifra se ha mantenido con tendencia a incrementarse, alertó la presidenta de la asociación Mujeres Activas Contra el Cáncer de Mama (MUAC) del estado, Betty Cruz Solórzano

Agregó que actualmente, MUAC atiende a cuatro mujeres, una de 29 años, otra de 34 y otras de 36, es decir, menores de 40 años, por ello, siguen promoviendo el programa “25 es la edad” a fin de concientizar a féminas jóvenes que, a partir de los 20 años en adelante deben autoexplorarse una vez al mes y realizarse un ultrasonido mamario por lo menos una vez al año, en especial, quienes tienen antecedentes de familiares de primera línea que hayan padecido esta enfermedad.

“Estamos hablando que, de un 15 a un 20% se registran casos de mujeres jóvenes. Esta cifra ya se ha manejado en años anteriores y yo siempre les he comentado que es una cifra que no baja; al contrario, va subiendo, se va incrementando muy lentamente, pero, ojo, hacia arriba”.

La presidenta de MUAC Veracruz pidió a las jóvenes a no minimizar cualquier síntoma o situación anormal que detecten sus senos; por el contrario, que se informen con su médico de confianza; pues dos de los principales factores de riesgo son: ser mujer y, el otro, pensar “a mí no me va a pasar”.

Por su parte, agradeció a las empresas que se han estado uniendo en este mes para aportar recursos para que más mujeres se realicen sus mastografías, ultrasonidos y otros estudios sin costo.

Al respecto, comentó que en este mes se estarán donando 50 mastografías por parte del DIF Municipal de Veracruz, de las cuales, ya han ocupado un 20% de ellas; así también, se darán ultrasonidos mamarios para quienes los soliciten, estudios radiológicos, consultas oncológicas, donación de prótesis, entre otros.

La activista destacó que ese mes es esencial en materia de recaudación, pues lo que se logre en él, servirá para seguir brindando apoyo a mujeres con este padecimiento en el resto del año.

MUAC ha apoyado a cerca de 500 mujeres

Cruz Solórzano añadió que en lo que va del año se brindado apoyo a cerca de 500 mujeres con diversos estudios y gestiones; tales como la asistencia emocional, a través del programa “Círculo Rosa”. En este se generan redes de autoayuda para pacientes con este mal; ahí se destaca que no solamente es importante el respaldo familiar sino de otras féminas que han atravesado por este proceso mediante lazos de empatía.

Por su parte, la señora Betty Cruz recordó que MUAC apoya a muchos municipios del estado de Veracruz, desde el norte hasta el sur e, incluso, de otros estados de la República Mexicana que a través de las redes sociales se han informado de la labor de esta asociación.

“Hemos ayudado a mujeres de Sinaloa, de Guadalajara, de Mérida, de Campeche, de otros estados que les llega la información: en Veracruz existe una asociación que dona prótesis de silicón y nos marca, entonces, hasta allá hemos llegado, gracias a Dios”, dijo.

Finalmente, invitó a las personas interesadas en conocer más sobre el trabajo de MUAC y cómo contribuir a entrar a su página: https://www.facebook.com/muacacveracruz, directamente en el local 1 del World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, localizado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines #3497 de la colonia Ylang Ylang o llamar al número de teléfono (229) 9230324.

