16 mujeres han denunciado al regidor sexto de Veracruz por abuso y acoso

Hasta el momento, suman ya 16 casos de mujeres que aseguran haber sido víctimas de acoso o abuso sexual presuntamente por parte del regidor sexto del Ayuntamiento de Veracruz, Sebastián “N”, de Morena, dio a conocer la regidora con la Comisión de Equidad de Género en el Ayuntamiento de Veracruz, Belém Palmeros Exsome.

Precisó que de éstas, tres ya interpusieron denuncia, siete están en proceso y el resto la presentarán esta semana.

Detalló que por parte de la Fiscalía General del Estado se les explicó que en algunos casos los hechos ocurrieron hace años, por lo que las denuncias podrían no proceder, sin embargo, insisten que de ser así, serán testigos de las otras mujeres.

Comentó que las víctimas no se conocían entre sí, porque los casos se dieron en diferentes lugares y años.

Recordó que el caso más reciente, es la de una ex empleada a la que presuntamente violó cuando tenía 13 años, ella hizo su acusación en redes sociales después de haber hecho su denuncia formal. La joven trabajó con él en su campaña y en el municipio y él seguía abusando de ella, acosándola.

“Los mandos encargados tendrán que investigar el hecho (…) el día de ayer me contactaron dos más, ya estamos hablando de más mujeres que quieren levantar sus denuncias, ayer me buscaron y las canalicé con las víctimas que se están organizando, eso es lo grave, que se siguen sumando más mujeres”, aseguró la edil con la comisión de Equidad de Género, Belém Palmeros.

Palmeros Exsome, calificó de “vergonzoso” el hecho de que un regidor esté acusado de algo tan grave, por lo que Sebastián “N” debería de renunciar a su cargo.

“Por ética, está dentro de una investigación, lo correcto es que se separe del cargo, él no ha respondido a mi exhorto (…) no me tiene que responder a mi, sino a las víctimas”, afirmó.

Además de que la Contraloría va a investigar qué pasa en la Regiduría.

La funcionaria, exhortó a las diputadas del Congreso Local a acercarse a las víctimas, conocerlas y darle seguimiento al tema y de ser necesario, separar al regidor de su cargo.

Sobre el supuesto atentado que sufrió el edil y que denunció a través de las redes sociales, la regidora aseguró que eso también debe investigarse por las vías que marca la ley.

